Dans une nouvelle interview avec le « Contes d’un Gémeaux » Podcast, RANGÉE DE DÉPANNAGE‘s Rob Hammersmith a été invité à nommer ses cinq meilleurs batteurs et plus grandes influences. Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « Je vais commencer par quelques évidences… John Bonham [LED ZEPPELIN]. Évidemment, pour une raison… Powell confortable [RAINBOW, BLACK SABBATH]. N’importe quel métalleux sait qui Powell confortable est. La liste des albums et des groupes emblématiques dans lesquels il a joué, c’est hors de contrôle. Phil Rudd [AC/DC] — pour moi, il a été le modèle par lequel j’aborde la musique, la façon dont j’aborde la batterie. Je sais qu’il y a beaucoup de débats là-bas; certains gars ne sont pas impressionnés par lui. C’est très bien. Ils ratent quelque chose. Pour moi, il est en quelque sorte le modèle ; c’est ce que je passe. Mickey Curry est un autre gars. [He] ce n’est peut-être pas un nom familier, mais quand je parle de… C’est surprenant quand vous commencez à faire des recherches combien… Nous parlions de LE CULTE plus tôt; c’est le gars qui a joué de la batterie sur ces emblématiques CULTE enregistrements. La liste des albums, des groupes et des artistes avec lesquels il a joué, pour dire que c’est impressionnant, c’est un euphémisme. Je dois dire que pour ce cinquième, il va et vient un peu. Pour ce que je fais dans le monde du hard rock, tu dois mentionner Tommy Lee [MÖTLEY CRÜE]. Je veux dire, il y a une raison pour laquelle son nom revient autant. C’est juste un autre gars – parle d’une sorte de plan pour les gars du monde du hard rock. Peut-être pas tellement dans le monde du heavy metal, mais dans le genre hard rock, mec, ça a changé la donne pour beaucoup d’entre nous. Il est donc probablement aussi dans ma liste des cinq premiers. »

RobLe voyage musical de a commencé à un jeune âge dans une petite ville à l’extérieur de Buffalo, New York. À partir de la scène de couverture, Rob a rapidement développé une appréciation pour un back beat solide et pour jouer pour la chanson – une approche de la batterie qu’il considère toujours comme le fondement de son style aujourd’hui. Plus tard, s’installant à Atlanta, en Géorgie, RobLa batterie de s a rapidement attiré l’attention dans le rock underground.

Avant de rejoindre RANGÉE DE DÉPANNAGE en 2010, Rob a passé de nombreuses années à tourner et à enregistrer avec des rockers d’Atlanta FUSEES A RUINE et a joué avec FUSIL 76, le groupe avec onetime Poupées Meurtrières leader mercredi 13.

Quand il a rencontré pour la première fois RANGÉE DE DÉPANNAGE, Forgeron a déclaré à propos de son nouveau concert : « Ayant toujours été un fan, c’est un honneur d’être invité à rejoindre le groupe. La musique et l’histoire du groupe occupent une place spéciale à la fois dans ma vie et dans la vie de tant de fans fidèles. faire partie de cette histoire est la chance d’une vie. »



