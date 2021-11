Rob Kardashian partage une photo avec sa fille Dream lors de sa 5e fête d’anniversaire

Rob Kardashian a célébré le cinquième anniversaire de sa fille Dream avec une luxueuse fête d’anniversaire sur le thème de Barbie. L’alun notamment privé de L’Incroyable Famille Kardashian a posé avec sa petite fille, qu’il partage avec l’ex Blac Chyna, pour une photo partagée sur Instagram jeudi. Sur la photo, Dream est assise sur les épaules de son père alors qu’ils se tiennent sous une bannière de ballon géante et souhaitent une bonne journée à la fille qui fête son anniversaire.

« Barbie party yay », Rob a simplement légendé la photo. Sœur Khloé Kardashian a également partagé des photos de la fête sur son Instagram, montrant une boîte Barbie grandeur nature qui permettait aux fêtards de poser comme la poupée emblématique. « Dreamy Dream est 5 vivant dans un Barbie World », la tante de Dream a légendé les photos.

Rob s’est presque complètement retiré des projecteurs depuis sa séparation tumultueuse d’avec Chyna en 2017, mais fait plus d’apparitions avec sa famille depuis la fin de leur E! télé réalité. Le mois dernier, il a rejoint les sœurs Khloé, Kim et Kourtney Kardashian pour le dîner, posant avec Khloé pour une photo Instagram partagée par Kim. « Dîner avec mes couples préférés », a légendé la fondatrice de KKW Beauty.

Plus tôt cette année, Khloé a déclaré à Andy Cohen lors de la réunion de L’incroyable famille Kardashian que Rob avait besoin de prendre du temps pour lui-même en dehors des yeux du public, mais qu’il se débrouillait bien. « Je pense qu’il avait juste besoin d’une pause », a-t-elle expliqué. « Je pense aussi à beaucoup de ses relations personnelles, vraiment, ce n’est pas tant une question d’apparence physique, c’est beaucoup ce qu’il ressentait intérieurement à propos de certaines des femmes de sa vie et comment elles le traitaient, ou comment il pensait qu’elles auraient pu l’a utilisé pour accéder à certaines zones ou niveaux. »

« Et je pense que cela l’a vraiment affecté parce que mon frère est un tel amant et a, comme, le cœur et la personnalité les plus incroyables », a poursuivi le co-fondateur de Good American. « Et je pense qu’il devient de plus en plus fort, et je pense que vous devez avoir le cœur brisé et que vous apprenez de vos erreurs. »

Rob et Chyna ont fait des allers-retours devant les tribunaux depuis leur séparation avec des allégations d’abus des deux côtés. Chyna a poursuivi la famille Kardashian en 2017, affirmant que la célèbre famille travaillait avec E! d’annuler son émission et a menti sur son attaque présumée contre Rob en décembre 2016, et le procès est en cours.