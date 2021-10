Rob Manfred de la MLB défend la célébration de la signature des fans des Braves « The Chop »

Le commissaire de la MLB, Rob Manfred, a pris la parole avant le match 1 des World Series mardi et a évoqué le nom des Braves d’Atlanta et la célébration des fans de l’équipe connue sous le nom de « The Chop », qui a été qualifiée d’insensible par les groupes amérindiens.

Manfred s’est dit satisfait de la manière dont les Braves ont coopéré avec cette communauté.

« Les Braves ont fait un travail phénoménal avec la communauté amérindienne », a-t-il déclaré via ..

« Il est important de comprendre que nous avons 30 marchés à travers le pays », a poursuivi Manfred. « Ils ne sont pas tous pareils… La communauté amérindienne de cette région soutient totalement le programme Braves, y compris ‘The Chop’. Pour moi, c’est un peu la fin de l’histoire. Sur ce marché, nous prenons en compte la communauté amérindienne.

En juillet, les Indians de Cleveland ont annoncé qu’ils changeraient leur nom en Guardians après la fin de la saison 2021 de la MLB.

Le propriétaire de l’équipe de Cleveland, Paul Dolan, a déclaré que le nom n’était plus acceptable. Il sera intéressant de voir si les Braves emboîteront le pas dans un proche avenir.

Avant le début de la saison 2020, les Braves ont retiré la statue « Chop On ». L’équipe a déclaré à l’époque qu’elle n’envisagerait pas non plus de changer de nom et qu’elle chercherait à savoir si la côtelette de tomahawk serait davantage autorisée à Truist Park. L’Atlanta Journal-Constitution a noté lors du match d’ouverture à domicile que les fans étaient encouragés à le faire.

« Nous ne commercialisons pas notre jeu à l’échelle nationale. Le nôtre est un jeu de tous les jours », a déclaré Manfred. « Vous devez vendre des billets chaque jour aux fans de ce marché. Et il y a toutes sortes de différences entre les régions en termes de marketing des équipes. »