Rob Manfred pense que les chèques de pichet vont “très bien”

Le commissaire de la MLB, Rob Manfred, doit vivre dans un monde différent du reste d’entre nous. Soit ça, soit il ment carrément.

Que vous soyez d’accord ou non avec les nouveaux efforts de la MLB pour sévir contre les lanceurs mettant des « trucs collants » sur le baseball, je pense que nous pouvons tous convenir que les premiers jours des contrôles ont été un spectacle de clown complet.

Mais selon Rob Manfred, tout se passe bien.

“Je pense que les deux premiers jours se sont très bien passés”, a déclaré Manfred à . via ESPN. « Nous n’avons eu aucune éjection [for foreign substances], les joueurs en général ont été extrêmement coopératifs, les inspections ont eu lieu rapidement et entre les manches. Franchement, les données suggèrent que nous faisons des progrès en ce qui concerne les problèmes [in spin rate] qui nous a poussés à entreprendre l’effort en premier lieu.

Bien que cela puisse être le point de vue de Rob Manfred, les contrôles de substance ont été minutieusement examinés mardi soir, lorsque le manager des Phillies, Joe Girardi, a continué à demander aux arbitres de vérifier l’as des Nationaux Max Scherzer. La pirogue nationale a commencé à entrer en contact avec Girardi, et une confrontation s’est ensuivie.

Joe Girardi éjecté après s’être impliqué avec Max Scherzer sur des contrôles de “substance collante”https://t.co/eOw9MKBnFb – SideAction (@SideActionHQ) 23 juin 2021

Tendance de l’action secondaire

Rob Manfred a noté que la situation à Philadelphie n’était pas exactement “idéale”, mais il va s’en tenir aux contrôles de routine comme ils le sont de toute façon.

“Je comprends que l’incident de Philadelphie était loin d’être idéal, mais c’était un incident”, a déclaré Manfred. “Et nous nous attendons à ce que nous continuions, comme la grande majorité des cas jusqu’à présent, sans ce genre d’incident.”

Je suppose que nous devons nous préparer, fans de MLB ! Rob Manfred n’arrêtera pas de demander aux lanceurs d’enlever leur pantalon pendant les matchs de si tôt.

Quel bordel.

Bienvenue dans le jeu en dehors du jeu ! Suivez-nous sur notre compte Twitter Sideaction, Instagram et Facebook pour les dernières nouvelles sur le sport et la culture pop sur le Web!

Abonnez-vous sur YouTube !

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod? n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)} ; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version=’2.0′; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0]; s.parentNode.insertBefore(t,s)}(fenêtre, document,’script’, ‘https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js’); fbq(‘init’, ‘335978660667236’); fbq(‘piste’, ‘PageView’);

Lien source

Le message Rob Manfred pense que les chèques de Pitcher vont “très bien” est apparu en premier sur ..