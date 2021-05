Rob McElhenney de It’s Always Sunny partage une histoire + sur le fait de se défoncer avec Snoop Dogg avant le travail

Et bien certainement. Sur Sunny, nous sommes connus pour participer. Cependant, lors de cette saison de Mythic Quest, nous avons eu Snoop Dogg en guest star. Maintenant, Snoop ne boit pas d’alcool, il fume de la marijuana, comme nous le savons tous … Son heure d’appel était 7h30 du matin, je ne sais pas à quelle heure il va se présenter, mais il peut se présenter quand il le veut, il Snoop … il est en avance … Environ 15 minutes plus tard, je reçois un coup à la porte, “Snoop veut vous voir.” D’accord, je suppose qu’il n’est pas satisfait de la garde-robe. J’entre, il le porte déjà, et il dit: «Quoi de neuf, mec? J’ai dit: “Hé, quoi de neuf, Snoop?” Il dit: “Hé, tu veux fumer un joint?”