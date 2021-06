Rob Page, Gareth Bale et Aaron Ramsey défendent Ethan Ampadu après la défaite du Pays de Galles à l’Euro 2020 contre l’Italie

Ethan Ampadu a été licencié à la suite d’un mauvais défi contre l’Italien Federico Bernardeschi (Photo: .)

Le patron par intérim du Pays de Galles, Rob Page, a déploré le carton rouge “incroyable” d’Ethan Ampadu après la défaite 1-0 de son équipe contre l’Italie et a estimé que c’était un appel “dur” pour renvoyer le jeune.

Le milieu de terrain italien Matteo Pessina a marqué le seul but du match lors de l’affrontement de dimanche à Rome, mais le Pays de Galles s’est qualifié pour la phase à élimination directe en tant que deuxième du groupe A avec une différence de buts supérieure à celle de la Suisse.

Aaron Ramsey et Gareth Bale ont gaspillé de grandes chances d’égaliser les deux côtés du licenciement d’Ampadu à la 55e minute et l’équipe italienne dominante de Roberto Mancini a tenu bon pour se qualifier en tant que leader du groupe avec un record de 100 par record au tournoi.

L’arbitre Ovidiu Hategan n’a pas perdu de temps pour retirer son carton rouge à la suite du défi d’Ampadu contre Federico Bernardeschi et le défenseur de Chelsea a semblé abasourdi par la décision alors qu’il sortait du terrain au Stadio Olimpico.



Ampadu a reçu ses ordres de marche à la 55e minute (Photo: .)

Et tandis que les rediffusions montraient qu’Ampadu était tombé de force sur la cheville de son adversaire, son manager a suggéré qu’il aurait dû rester sur le terrain tout en parlant à BBC Sport peu de temps après le coup de sifflet final.

“Cela n’a pas tout à fait fonctionné pour planifier la presse en première mi-temps”, a déclaré Page.

“Nous l’avons abordé à la mi-temps et nous avons réussi à placer Ethan Ampadu au centre du losange et à le mettre un peu plus sur le ballon au début de la seconde mi-temps.

« L’expulsion a changé le cours du match. Je ne l’ai pas encore revu.

«Je pensais qu’il était difficile d’obtenir une réservation, mais voir le carton rouge sortir était incroyable.

« Alors, bien sûr, c’est une colline encore plus grande à gravir. »



Bale a consolé Ampadu alors qu’il sortait du terrain (Photo: .)

Le capitaine gallois Bale a estimé qu’Ampadu était «malheureux» de recevoir ses ordres de marche.

“En fait, je ne l’ai pas vu prendre trop de place sur le joueur, mais je n’en ai pas vraiment trop vu”, a-t-il déclaré à ITV Sport.

« Évidemment, je vais argumenter pour essayer de défendre Ethan, mais c’était malheureux.

“Nous avons dû creuser profondément et, évidemment, nous savions que nous perdions, nous avons donc dû faire en sorte que nous n’avons pas concédé car nous savions que le swing de cinq buts était là.”

Plus : Football



Ramsey a déclaré qu’il “se sentait désolé” pour Ampadu, mais était heureux que l’équipe ait tenu bon pour se qualifier pour les 16 derniers en tant que finaliste derrière l’Italie.

«Nous avons creusé pour Ethan. Je suis désolé pour lui, mais nous nous soutenons mutuellement et nous avons terminé le travail », a déclaré le milieu de terrain de la Juventus.

«Je pense que c’était peut-être un peu dur. Je sais qu’il l’a certainement attrapé, mais c’est l’une de ces décisions qui peut aller dans les deux sens.

« Pour nous, il était juste important d’essayer de rester compact et de créer quelques opportunités.

«Nous aurions pu faire match nul un autre jour, mais cela n’a pas été le cas. Nous sommes toujours ravis d’avoir terminé deuxième.

