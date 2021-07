Rob Schneider se lève contre l’agenda mondialiste des vaccins ⋆ 10z viral

La légende de Saturday Night Live, Rob Schneider, s’attaque à l’agenda mondialiste des vaccins, suscitant des critiques de la gauche contre Schneider. Patriote de longue date épris de liberté, Schneider ne recule pas.

Récemment, Schneider a aidé le mouvement pour la vérité à remporter une grande victoire militante. Le comédien a menacé de rompre toute association avec la Make-A-Wish Foundation, un groupe avec lequel il travaille depuis longtemps, si Make-A-Wish allait de l’avant avec son plan de vaccination de tous leurs enfants “de souhait”, y compris les malades en phase terminale. les enfants qui essaient de rencontrer des célébrités, d’aller dans des parcs à thème ou de recevoir d’autres « souhaits » spéciaux avant de mourir. Châtie, la Fondation Make-A-Wish a fait marche arrière et a décidé de ne pas imposer le vaccin.

“Make-a-Wish n’exaucera les vœux qu’aux enfants en phase terminale qui sont complètement vaccinés ?!”

Bien que cela ait été un honneur de travailler avec cette fondation au fil des ans,

si cette politique de discrimination des enfants est vraie ?

Je ne travaillerai plus jamais avec eux.

« Nous comprenons qu’il existe de nombreuses familles dont les enfants ne sont pas encore éligibles au vaccin, et nous savons également qu’il y a des familles qui choisissent de ne pas se faire vacciner. Nous respectons la liberté de choix de chacun. Make-a-Wish continuera à exaucer les vœux de tous les enfants éligibles. Make-a-Wish n’obligera personne à se faire vacciner pour recevoir un vœu », a déclaré Make-A-Wish dimanche à la suite de l’indignation publique, notamment de Rob Schneider. « Tout enfant aux prises avec une maladie grave est admissible à Make-a-Wish. Bien que cela ne reflète pas la majorité des enfants que nous servons, nous servons occasionnellement des enfants dont le médecin a déterminé que l’enfant ne survivra pas à sa maladie. Dans les situations urgentes impliquant un diagnostic de fin de vie, un processus spécial a été et continuera d’être en place quel que soit le statut vaccinal. »

Schneider a déjà fustigé l’impression de propagande haineuse d’Alec Baldwin sur Donald Trump sur Saturday Night Live, en disant: “Pour moi, le génie de Dana Carvey était que Dana a toujours eu de l’empathie pour les gens qu’il a joué, et Alec Baldwin n’a qu’une colère furieuse et bouillonnante envers la personne qu’il joue. Schneider a déclaré: «Je ne trouve pas son impression d’être comique. Parce que, comme je l’ai dit, je sais à quel point sa politique penche et cela gâche toute surprise. Il n’y a pas de surprise possible. Il déteste tellement clairement l’homme qu’il joue. Schneider a également approuvé la liberté du républicain Tim Donnelly pour le gouverneur de Californie lors d’une récente élection et a déclaré que les démocrates “m’ont abandonné, et donc je les ai abandonnés”.

Rob Schneider a joué de nombreux personnages classiques, dont le gars de “Makin’ Copies” dans Saturday Night Live, Deuce Bigelow dans Deuce Bigelow: Male Gigolo, et l’intrus optimiste “You Can Do It” dans The Waterboy. Ses tournées de stand-up peuvent être suivies sur son compte Twitter.