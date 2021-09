Rob Shuter, chroniqueur vétéran des relations publiques et des potins, publie un livre d’auto-assistance – WWD

in

Il a peut-être fait une deuxième carrière réussie en tant que chroniqueur à potins, mais Rob Shuter ne voulait pas dévoiler les secrets salaces de son temps à travailler comme publiciste pour Jennifer Lopez, Jessica Simpson, Diddy, Alicia Keys et Jon Bon Jovi. , refusant à quatre reprises les offres de rédiger un livre révélateur sur ses anciens clients. Puis vint un argumentaire de Simon & Schuster empreinte Post Hill Press pour écrire un livre d’auto-assistance basé sur ses expériences de travail avec des célébrités.

« Je ne voulais tout simplement pas raconter tous leurs potins. J’ai été payé pendant des années pour être leur publiciste et cela ressemblait un peu à une trahison, alors je ne l’ai pas fait. Mais cet éditeur ne se souciait pas des potins », a déclaré Shuter à WWD avant le lancement de son livre « The 4 Word Answer » mardi. “Le livre parle de vous faire jouer dans votre propre vie.”

Sur la base de publications sur les réseaux sociaux, d’e-mails et de conversations, Shuter a décrit le livre comme un guide d’auto-assistance permettant aux lecteurs d’apprendre à devenir “totalement à l’aise dans leur peau et à trouver le succès et le bonheur qu’ils désirent”.

Parmi certaines des compétences d’adaptation qu’il a apprises des célébrités, il y a la gentillesse envers soi-même. “Ils avaient cette façon de se parler et de se traiter que nous n’avons tout simplement jamais apprise”, a-t-il poursuivi. «Jennifer Lopez ne se bat pas, elle ne s’appelle pas des noms, elle n’a pas cette méchante petite voix à l’oreille lui disant qu’elle ne pouvait pas, elle ne devrait pas. Elle a réussi à baisser le volume sur tous ces doutes.

Bien que ce ne soit pas un livre révélateur, certains souvenirs de son époque en tant que publiciste sont inclus et bien que Shuter insiste sur le fait que ce sont toutes des histoires d’amour, il a néanmoins reçu quelques e-mails nerveux.

« J’ai déjà reçu quelques e-mails disant qu’ils sont extrêmement prudents, mais je ne suis pas vraiment un méchant et ce n’est pas dans mon ADN, donc je pense qu’ils seront vraiment flattés par ce livre car il montre ce qu’ils ont. et quelles compétences ils ont qui les rendent extraordinaires », a ajouté Shuter, qui héberge le podcast « Naughty but Nice » sur iHeartRadio. « Pourraient-ils être contrariés que je tire un peu le rideau sur la célébrité ? Peut-être. Mais je pense que c’est une lettre d’amour expliquant pourquoi ils sont des superstars.

