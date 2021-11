L’ancien ingénieur Ferrari Rob Smedley a soutenu ses anciens employeurs pour qu’ils remportent la victoire contre McLaren cette saison.

Seulement 3,5 points séparent les deux équipes avant les cinq dernières courses de l’année, et la Scuderia a fait des progrès significatifs pour apparemment dépasser ses rivales en termes de rythme brut lors des dernières courses.

La différence entre P3 et P4 dans le championnat des constructeurs vaut des millions de prix en argent pour les équipes, ce qui la rend vitale pour les deux anciens partenaires d’entraînement alors qu’ils se battent pour la suprématie.

Même s’ils ne se battent pas pour remporter le classement des pilotes ou des constructeurs, comme cela avait été le cas à l’époque de Smedley sur le mur des stands Ferrari, il profite toujours pleinement de cette sous-intrigue particulière au cours de la saison 2021.

Le plus grand podium que vous verrez jamais 😎#essereFerrari 🔴 @Charles_Leclerc pic.twitter.com/nhbXoOHgSX – Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) 2 novembre 2021

« C’est génial, n’est-ce pas ? » Smedley a déclaré sur le podcast F1 Nation. « Je pense que c’est pourquoi c’est une saison si dorée de la Formule 1, car non seulement vous avez quelque chose en tête pour la P1, vous revenez juste à la rangée suivante sur la grille et il y a cette méga bataille absolument entre deux géants du sport .

« Quatre pilotes absolument exceptionnels, tous dans cette bataille pour la P3, c’est génial. Je pense que si vous regardez ce que Ferrari a fait, je suis obligé de dire ceci, mais je suis toujours très heureux de voir Ferrari faire du bon travail sur la voie de la récupération.

« Ce qu’ils ont fait du milieu à la dernière partie de la saison a été vraiment, vraiment impressionnant.

« Mais encore une fois, celui-là va et vient, n’est-ce pas ? Il suffit de regarder en arrière à Monza, il n’y a pas si longtemps, Daniel a remporté cette course de manière assez convaincante, avec Lando non loin derrière.

Le directeur de l’équipe Ferrari, Mattia Binotto, a récemment exprimé sa confiance dans le fait que son équipe sera capable de surpasser McLaren au Mexique, Charles Leclerc ayant confortablement surpassé Daniel Ricciardo une place derrière lui à Austin.

Smedley, ancien ingénieur de course de Felipe Massa au sein de l’équipe, a fait écho à l’opinion de Binotto, ajoutant qu’ils sont actuellement sur la « sellette » pour devancer McLaren à la fin de la saison.

« Je pense qu’en ce moment, je soutiendrais Ferrari pour le faire », a-t-il déclaré. « Je pense qu’ils ont un petit avantage et, si vous regardez la trajectoire de leur développement et comment ils ajoutent des performances à cette voiture, je pense qu’ils sont probablement sur la sellette.

« C’est probablement à eux d’abandonner en ce moment, plus que pour McLaren. Mais vous ne pouvez pas ignorer McLaren, car le revirement qu’ils ont fait depuis 2018 sous sa nouvelle direction a été incroyable. »