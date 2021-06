Rob Zombie, Chevelle, Mastodon et bien d’autres annoncés pour l’inauguration de “Voragos: Destination Lunasea Beach”

La toute nouvelle expérience de vacances pour un festival de rock Voragos: Destination Lunasea Beach a annoncé une programmation incroyable pour son événement inaugural, qui devrait prendre le départ début 2022. ROB ZOMBIE, CHEVELLE et MASTODONTE dirigez le talent vedette du festival immersif de l’île privée et de la croisière rock de cinq jours, qui se déroulera du 16 au 21 février 2022.

Au départ de Miami, un groupe intime de 2 500 fans de musique passionnés pourra profiter d’activités quotidiennes animées par des artistes et de divertissements nocturnes tout en voyageant à bord du navire Norwegian Pearl, riche en équipements. La destination terrestre comprend une journée et une nuit complètes sur l’île privée de type complexe à Harvest Caye, au Belize, où les participants pourront profiter d’un festival de plage unique en son genre, Lunasea Beach, le 18 février.

le Festival de la plage de Lunasea (18 février) – disponible exclusivement pour les croisiéristes (aucun billet séparé ne sera vendu au public) – comprendra des ensembles de tête d’affiche exclusifs par ROB ZOMBIE et CHEVELLE avec des performances de CERISE PIERRE NOIRE, LE JOUR DE L’AN, TÉTRARCHE et AMIGO LE DIABLE.

Les groupes se produisant sur le Norwegian Pearl pendant les journées en mer (16, 17, 19 et 20 février) sont les suivants (sous réserve de modifications) :

MASTODONTE



CERISE PIERRE NOIRE



TREMONTI



SAINTE ASONIE



ÉCHAPPER AU DESTIN



LE JOUR DE L’AN



LE FEU DES DIEUX



MAUVAIS PRÉSAGES



JÉRIS JOHNSON



TÉTRARCHE



DED



TOUTES LES BONNES CHOSES



LOUP JOYEUX



PELUCHE

De plus, le navire abritera la scène Voragos Storytellers, avec des performances intimes de AMIGO LE DIABLE, Kévin Martin (de BOUGIE), Brett Scallions Aupervant Carburant et Austin Meade, ainsi que la scène de comédie de Voragos avec plusieurs décors de Jim Breuer, Gros geai Oakerson, Rachel Feinstein et Shayne Smith. Chaque nuit à bord du Norwegian Pearl offrira également une after-party à minuit mettant en vedette Laiton Contre, Les Voragos Tais-toi et danse et plus.

Voragos sera les vacances ultimes des rêves de tout rockeur, avec plus de 45 représentations sur cinq scènes au total, à la fois à bord et sur la plage. La plupart des groupes joueront plusieurs sets tout au long de l’excursion de cinq jours et participeront à des activités supplémentaires.

Les cabines en prévente sont en vente aujourd’hui sur www.Voragos.com avec des prix commençant à seulement 898 $ par personne pour une chambre intérieure de quatre personnes (taxes et frais en sus). Les invités peuvent effectuer un dépôt et payer le solde en versements mensuels au fil du temps jusqu’à l’événement. Les cabines seront mises en vente au public demain, vendredi 4 juin à midi HE.

Les fans ont aussi la chance de gagner une cabane pour deux sur Voragos: Destination Lunasea Beach plus les billets d’avion en vous branchant sur le tout nouveau DWPprésente chaîne sur Tic aujourd’hui 3 juin où un gagnant sera annoncé en direct. Les fans peuvent participer pour gagner ici en suivant les étapes avant minuit HE, puis en se connectant à la chaîne DWPresents.

Voragos: Destination Lunasea Beach est le partenariat créatif de Danny Wimmer présente et Sixième homme, fusionnant l’expertise des meilleurs festivals de rock à terre et des leaders du rock en mer. Comme les événements signature de chaque entreprise, Voragos fusionne les talents de renommée mondiale et les expériences de festival immersives inégalées pour lesquelles chacun est devenu respecté au cours de ses décennies d’activité.

“Bien que nous ayons toujours été intrigués par l’idée d’une” croisière dans le rock “, il y en a d’autres dans l’espace qui le font déjà très bien”, explique Danny Hayes, PDG de Danny Wimmer présente. “Pour DWP pour faire une croisière, nous devions avoir quelque chose qui rendrait notre voyage unique. L’opportunité de travailler avec Sixième homme et ajouter un festival sur une île privée au Belize nous a donné la touche que nous recherchions et le confort de travailler avec un partenaire de premier ordre comme le Sixième homme équipe. Quand d’autre aurez-vous la chance de voir ROB ZOMBIE et CHEVELLE sur une île privée avec 3 000 de vos amis les plus proches ? C’est exactement le genre d’expérience unique qui DWP aime créer pour nos incroyables fans.”

Anthony Diaz, PDG de Sixième homme, ajoute : « L’annonce d’aujourd’hui de la gamme à indice d’octane élevé et de l’expérience de vacances hautement immersive montre l’engagement de Danny Wimmer présente et Sixième homme pour organiser les vacances ultimes pour les fans de rock qui incluent des jours et des nuits de musique et plus encore en mer, ainsi qu’une journée de festival complète sur une île privée parée. L’inauguration Voragos sera un festival vraiment époustouflant en février prochain et pour les années à venir !”

Le luxueux Norwegian Pearl servira de lieu flottant pour cette aventure rock. Les invités pourront profiter Norwegian Cruise LineLa liberté et la flexibilité caractéristiques de pour profiter de 11 bars et salons à bord, 15 expériences culinaires, un casino, une piscine extérieure, des bains à remous et un menu complet de soins de spa.

Harvest Caye dans le sud du Belize est la première destination insulaire privée des Caraïbes avec une vaste piscine avec un bar dans l’eau, un lagon d’eau salée pour les sports nautiques, une plage exclusive de sept acres et des excursions à terre passionnantes allant de la tyrolienne à travers l’île à la plongée en apnée deuxième plus grande barrière de corail au monde.

Regardez l’officiel Voragos: Destination Lunasea Beach vidéo d’annonce ci-dessous.

Au cours des prochains mois, Danny Wimmer présente et Sixième homme travaillera avec norvégien officiels pour s’assurer que l’événement de destination est conforme aux protocoles de distanciation sociale alors en vigueur.