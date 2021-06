Rob Zombie confirme officiellement son redémarrage du film “The Munsters” selon les rumeurs

Rob Zombie a confirmé qu’il travaillait sur un redémarrage du film de la sitcom classique des années 1960 “Les Munsters”.

Plus tôt aujourd’hui, Zombi pris à son Instagram pour écrire : “Attention furoncles et goules ! Les rumeurs sont vraies ! Mon prochain projet de film sera celui que je poursuis depuis 20 ans ! LES MUNSTERS ! Restez à l’écoute pour des détails passionnants au fur et à mesure que les choses avancent !”

En avril dernier, Sanglant dégoûtant rapporté que Zombis’engage “Les Munsters” pourrait s’avérer être un original/exclusif pour CNB‘s paon service de streaming qui ouvrira jour et date dans les salles via Images universelles/UPHE, semblable à ce que Warner Bros. fait avec HBO Max

Zombile redémarrage du film de “Les Munsters” aurait commencé le tournage en mai et présentera Zombila femme de, Sheri Moon Zombie, Lancer comme Lily Munster, et Jeff Daniel Phillips comme Herman Munster. Le casting comprendrait également Richard Frein, Dan Roebuck, Jorge Garcia et Cassandra “Elvira” Peterson.

“Les Munsters” diffusé sur SCS pendant deux saisons de septembre 1964 à mai 1966.

Zombi, dont on dit qu’il est un énorme “Munsters” fan, a récemment rejoint Patrick Butch pour une piste de commentaire pour le film “Munster, rentre chez toi !”, qui a été publié sur Blu-ray par Usine de cris l’année dernière.

Musicien, cinéaste et auteur, Rob Zombie a réalisé huit longs métrages, dont celui de 2019 “3 de l’enfer”, 2016 “31” et 2012 “Les seigneurs de Salem”. Ses autres crédits de réalisation incluent le favori culte “Maison des 1000 cadavres” et son compagnon, “Les rejets du diable”, ainsi que la ré-imagination de 2007 de Jean Charpentier‘s “Halloween”, plus sa suite, “Halloween 2”. Zombi a également développé sa propre série de bandes dessinées en un long métrage d’animation classé R, “Le monde hanté d’El Superbeasto”.

Zombi admis à Le pouls de la radio il y a quelque temps, il lui a été difficile de sortir du genre de l’horreur. “Les films que j’ai réalisés jusqu’à présent ont été assez sombres et à peu près dans ce monde parce que ce sont les opportunités qui se sont présentées”, a-t-il expliqué. “Vous savez, les gens qui mettent de l’argent pour ces choses savent que si je m’en tiens à ce genre de chose, c’est facilement plus rentable. C’est donc un défi beaucoup plus grand de s’en sortir.”

Zombi sort son septième album studio, “La conspiration de l’éclipse de Kool Aid à injection lunaire”, en mars via Explosion nucléaire. Le LP marque son premier nouvel album en près de cinq ans.

Crédit photo: Travis Shinn