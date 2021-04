Rob Zombie discute des pistes d’album de Lunar Injection Kool Aid dans la deuxième partie de l’entrevue animée

Icône de la roche Rob Zombie a sorti son septième album studio, « La conspiration de l’éclipse de Kool Aid par injection lunaire », le 12 mars via Explosion nucléaire. Dans la deuxième partie de la série d’entretiens animés « Zombie Interviews Zombie », Robla femme de Sheri Moon Zombie l’interviewe à propos de certains morceaux du LP. Découvrez-le ci-dessous.

« La conspiration de l’éclipse de Kool Aid par injection lunaire » Des marques Robpremier nouvel album de près de cinq ans. Le suivi des années 2016 « Distributeur de célébration d’orgie satanique de sorcière acide Warlock électrique » est un classique Zombi album à son cœur, avec des rages énergiques comme « Les luttes éternelles de l’homme hurlant » et « Se détacher » aux bruits sourds comme « Ombre de l’homme du cimetière » et « Secoue ton cul – Fume ton herbe ». Le nouvel album est produit par Chris « Zeuss » Harris.

Concernant ses déclarations antérieures que « Injection lunaire » est le meilleur ROB ZOMBIE album encore, le rockeur-tourneur-cinéaste a déclaré à Consequence Of Sound: « Cela peut être une déclaration très creuse parce que tout le monde dit que [when they release a new album]. Que sont-ils censés dire? Mais je pense que les trois derniers disques ont vraiment été sur une trajectoire ascendante. Quand vous avez une carrière longue – elle a commencé en 1985 – vous avez en quelque sorte des pics et des creux, pas seulement en termes de ventes ou autre, mais même en termes de créativité. Vous tapez en quelque sorte dans une veine de quelque chose, puis ce genre d’expiration et vous vous dites: ‘Oh, où allons-nous maintenant? Je ne veux pas simplement continuer à nous répéter. Et parfois, vous êtes coincé. Même si vous faites toujours de bons disques, vous ne vous sentez pas inspiré.

« Le ‘Rat venimeux’ record était le disque qui s’est senti réinspiré », a-t-il poursuivi.« C’était le disque quand Poisson au gingembre a rejoint le groupe, et il semblait que pour la première fois, nous avions un groupe solide. Jusque-là, il y avait toujours quelqu’un qui allait ou venait, et ça baise vraiment avec la chimie du groupe. Même si la nouvelle personne est une personne formidable et un musicien incroyable, parfois la chimie n’est pas là. C’est pourquoi je pense que les trois derniers albums se sont vraiment enfermés dans une veine de: « D’accord, c’est qui nous sommes et ce que nous faisons, et ça marche vraiment. » Donc, je pense que c’est pourquoi nous avons ressenti cela à propos du nouvel album. «

« Distributeur de célébration d’orgie satanique de sorcière acide Warlock électrique » était le deuxième effort consécutif pour présenter Zombi et guitariste Jean 5 aux côtés du bassiste Piggy D. et batteur Poisson au gingembre.

Crédit photo: Travis Shinn



