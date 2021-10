Rob Zombie donne un premier aperçu du film « Meet the Munsters »

Rob Zombie vient de donner aux fans un premier aperçu de son prochain film Meet the Munsters en partageant des photos sur le plateau de trois membres principaux de la distribution. Sur Instagram, Zombie a partagé des images de Jeff Daniel Phillips dans le rôle de l’adorable Herman Munster, de Sheri Moon Zombie dans le rôle de la sensationnelle Lily Munster et de l’acteur de longue date Daniel Roebuck dans le rôle de l’étrange grand-père Munster, également connu sous le nom de The Count. Les trois sont posés dans leurs fauteuils devant le nouveau 1313 Mockingbird Lane, que les équipages ont passé les derniers mois à construire.

« Comme Halloween approche à grands pas, j’ai pensé que c’était le moment idéal pour RENCONTRER LES MUNSTERS ! » Zombie a écrit dans la légende du message. « Directement du plateau dans la bonne vieille Hongrie », a-t-il poursuivi, « je présente Herman, Lily et le comte assis devant la nouvelle 1313 Mockingbird Lane. » Zombie partage des mises à jour sur la construction de la voie Mockingbird depuis le début de l’été, et il y a deux semaines, il en a fourni une nouvelle. « Quelle différence 7 jours peuvent faire ! » a écrit le réalisateur excité. « 1313 s’annonce bien ! Il reste beaucoup de travail à faire, mais on y arrive ! Il faut beaucoup de travail pour construire tout un quartier. »

Cette histoire évolue…