Rob Zombie Remixes mis à nu

Les albums de remix sont une perspective intéressante. Ils prennent quelque chose que les fans aiment déjà et le changent. Parfois c’est pour le mieux, d’autres fois moins. Et c’est un mouvement intrinsèquement controversé. Mais de Trent Reznor Ongles de neuf pouces remixes dans les années 90, à l’album Reanimation des années 00 de Linkin Park, et même Code Orange sortant un remix de leur single « Only One Way » en février 2018, le remix est une constante expérimentale qui permet à un artiste d’explorer un nouveau territoire tout en donnant simultanément fans une nouvelle saveur à savourer. Rob ZombieAmerican Made Music To Strip By est un brillant exemple de tout ce qu’un album de remix vise à être.

Sorti le 26 octobre 1999, American Made Music To Strip By était la tentative du cerveau de White Zombie de prendre ce qui était courant à la toute fin du 20e siècle et de l’appliquer à la toile musicale déformée de son premier album solo, Hellbilly Deluxe. Et c’est tout aussi sauvage que cela puisse paraître.

Finie une grande partie du tapage goth’n’roll de Hellbilly et, à sa place, la musique de danse électronique des années 90 a pris son essor. Rejoint sur les 12 morceaux par DJ Lethal, Charlie Clouser et Chris Vrenna de NIN, et Rammstein, Zombie et son équipe hétéroclite de collaborateurs ont décidé de placer les personnages qui peuplent les débuts fermement dans le présent.

« Living Dead Girl », autrefois une ballade de luxure imprudente à une muse morte-vivante, est relooké sur le « Subliminal Seduction Mix », émergeant comme la bande originale d’une descente particulièrement intimidante, avec le facteur de sleaze porté à 11. L’intense sinistre de « What Lurks On Channel X? » devient un hymne d’entrepôt grâce à un « XXX Mix ». Et, avec le « Si Non Oscillas, Noli Tintinnare Mix », le single principal de Hellbilly, « Dragula », évolue de la bande originale à une bagarre de bar cyberpunk pour devenir, eh bien, une musique à laquelle se déshabiller. Plus le motard de l’enfer, ici Zombie est le raver de Mars.

À travers tout cela, la musique ne perd rien de l’avantage qui l’a définie la première fois. Le lyrisme macabre de Zombie transperce toujours chaque morceau – rendu encore plus percutant par la rareté des voix dans certaines sections – et, du point de vue sonore, il contient la même quantité de puissance; c’est juste tiré d’un endroit différent.

La ré-imagination s’étend même jusqu’à l’œuvre d’art. Un monde loin de l’éblouissement menaçant de Zombie qui orne Hellbilly Deluxe, l’œuvre d’art American Made Music To Strip By est un néon qui fait fondre l’esprit, mettant en vedette la désormais épouse de Zombie, Sherri Moon, mise à nu, baignée de vert, dans une pose de pin-up des années 50 rappelant l’artwork de l’album de remix de White Zombie en 1996, Supersexy Swingin’ Sounds. L’esthétique a toujours été cruciale dans l’art de Zombie, et ce n’est pas différent. Tout comme la musique avait été retravaillée, Zombie s’appuyait également sur un aspect tout à fait contrasté de son personnage et de sa vie sur l’emballage de l’album.

American Made Music To Strip By occupe une place cruciale dans le canon de Zombie. Être le boogeyman futuriste imminent que ses débuts en solo ont décrit est très bien, mais la peur est tellement plus puissante quand elle est liée à l’ici et maintenant. Toujours conceptualiste, ces remixes, ces illustrations et les collaborations qui ont présidé au projet ont permis à Zombie d’étoffer son personnage et d’ajouter une imprévisibilité totale à son arsenal.

Avec le statut que Zombie a atteint en tant que scénariste et compositeur de partitions aux côtés du matériel solo qu’il a enregistré depuis, American Made Music To Strip By peut désormais être considéré comme une autre étape essentielle dans le développement de la dextérité, de l’ambition et de la vision artistique qui ont défini sa sortie.

Zombie, qui avait déjà sorti deux albums de remix de White Zombie, n’était pas seul dans son expérimentation. De nombreux artistes vénérés de l’époque s’essayaient à des projets similaires. Le génie susmentionné Trent Reznor a offert plusieurs itérations du single à succès « Head Like A Hole » depuis 1990; Fear Factory avait abandonné la guitare et s’était mis à fond sur l’électronique pour ses remix Remanufacture ; et même Metallica a fait travailler Moby sous un pseudonyme littéraire sur un remix de ‘Until It Sleeps’.

Nous considérons maintenant ces artistes – Zombie inclus – comme des pionniers dont la passion ardente pour l’expérimentation leur a valu ce statut. Des projets tels que American Made Music To Strip By, ensuite, offrent un aperçu fascinant de certains des meilleurs esprits de la musique rock. Aujourd’hui, ce sont les artistes qui prennent des risques similaires et explorent de nouvelles approches qui deviendront les icônes du futur. Rob Zombie en est la preuve.

