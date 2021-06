Rob Zombie s’apprête à réaliser un nouveau film basé sur les Munsters

Rob Zombie a annoncé que son prochain projet de film sera une adaptation de The Munsters, la sitcom surnaturelle classique des années 1960.

Le musicien de métal devenu réalisateur a confirmé la nouvelle hier (7 juin) sur les réseaux sociaux. « Les rumeurs sont vraies ! a-t-il écrit en légende d’un post Instagram. « Mon prochain projet de film sera celui que je poursuis depuis 20 ans ! LES MUNSTERS ! Restez à l’écoute pour des détails passionnants au fur et à mesure que les choses avancent !

Le projet sera produit sous 1440 Entertainment, une filiale d’Universal Pictures qui s’occupe principalement de films en direct sur vidéo. Un rapport de Le journaliste hollywoodien a suggéré que le film se dirigerait également vers le service de streaming Peacock, bien qu’aucun détail sur son casting ou sa date de sortie n’ait encore été annoncé.

Les Munsters sont centrés sur une famille de monstres amicaux qui déménagent de Transylvanie vers les banlieues américaines. L’émission n’a duré que deux saisons, de 1964 à 1966. Au cours des décennies qui ont suivi, plusieurs longs métrages et séries télévisées dérivées ont été produits, dont Mockingbird Lane, un remake télévisé développé par Bryan Fuller d’Hannibal. Un pilote de la série est sorti en 2012 mais n’a pas été repris pendant une saison complète.

Les liens de Zombie avec la sitcom des années 60 sont profonds, car son single “Dragula” de 1998 avait pris son nom d’une voiture de la série. Il a depuis continué à produire de la musique et des longs métrages, sortant son septième album studio The Lunar Injection Kool Aid Eclipse Conspiracy en mars de cette année.

Rob Zombie est le co-fondateur du groupe de heavy metal White Zombie et le réalisateur d’une série de films d’horreur plutôt hard, à commencer par le hit surprise de 2003 House of 1000 Corpses, suivi de The Devil’s Rejects (2005) et d’un reboot. d’Halloween (2007). Son dernier projet de réalisateur était 3 From Hell (2019), avec sa femme et collaboratrice fréquente Sherri Moon Zombie.