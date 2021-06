Robb Flynn de Machine Head discute de l’influence du Thrash/Death Metal sur la nouvelle chanson du groupe “Become The Firestorm”: “I Loved Possessed”

TÊTE DE LA MACHINE leader Robb Flynn a parlé au “Derrière le vinyle” podcast sur la nouvelle chanson du groupe “Devenir la tempête de feu”, qui a été décrit par certains fans comme l’un des morceaux les plus brutalement agressifs TÊTE DE LA MACHINE a jamais enregistré. Interrogé sur l’influence supposée du “black metal” sur l’approche du riff de la chanson, Flynn dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Je ne sais pas si je puise forcément dans le black metal, parce que j’ai grandi dans la scène thrash et donc je dirais probablement que c’est plutôt quelque chose comme POSSÉDÉ ‘Sept Églises’, parce que c’était un groupe que j’aurais vu qui aurait fait le genre de trucs de cueillette de trémolo — donc, merde comme ça. Mais, ouais, tout ce death metal au début était un si gros… Je pense que mon troisième ou quatrième concert était POSSÉDÉ avant que « Sept églises » a même été libéré. Donc ce type de death metal a vraiment eu un gros, gros impact… J’ai adoré POSSÉDÉ, mec – j’ai adoré ce groupe. Et j’ai adoré ce disque, et j’aime toujours ce disque. je pense Jeff Becerra — J’aime qu’il continue et continue le groupe et chante depuis un fauteuil roulant. Je pense juste qu’il est un dur à cuire pour faire ça.”

Selon Flynn, les trois pistes de TÊTE DE LA MACHINEest récemment sorti “Flèches dans les mots du ciel” Célibataire – “Devenir la tempête de feu”, “Pourri” et la chanson titre — ainsi que “Mes mains sont vides”, sorti en novembre, sera inclus dans le prochain album studio du groupe. “Et les autres trucs vont juste rester un peu dans le vide dans lequel ils sont sortis – et probablement sortir sur une collection de chansons avec un tas d’autres faces B à un moment donné, une version physique”, a-t-il déclaré, se référant à “Fais ou meurs”, qui a été mis à disposition en octobre 2019 ; “Encercler le drain”, sorti en février 2020 ; et le single numérique de deux chansons “Troubles civils”, composé de “Arrêtez l’hémorragie” et “Blindé”, qui est sorti en juin 2020. “Mais pour l’instant, ces quatre chansons, puis quelques futures chansons, constitueront le prochain album.”

Lorsqu’on lui a demandé si la nature “turbulente” des deux dernières années était une bonne chose pour lui sur le plan créatif, Flynn a dit: “Oh, totalement. Je suis un homme impatient. [Laughs] Je le veux, et je le veux maintenant. Et le business de la musique peut parfois être incroyablement lent. Et certainement avec la pandémie maintenant, le seul délai pour établir un record est d’environ sept mois. Le vinyle c’est sept mois. Si je produisais un disque aujourd’hui – terminé, masterisé, fini, les illustrations, tout – nous n’obtiendrons le vinyle que dans sept mois. Je me dis ‘C’est foutrement fou.’ Et je ne veux pas attendre ; Je veux juste l’éteindre.

« Quand j’ai commencé dans le [1980s] scène de thrash, les groupes sortent des démos et des putains de répétitions et de nouvelles chansons tous les mois ou deux”, a-t-il expliqué. EXODE chanson sortie juste des bootlegs et des démos et des trucs comme ça. Même avec METALLIQUE. Et c’était tellement plus rapide. Et le monde est en quelque sorte devenu extrêmement lent – certainement le monde du métal l’a fait. Et je voulais le ramener à ça… Oui, je ne sors pas de cassette, mais oui, je le sors pour que si les purs et durs veulent l’entendre, tu puisses l’entendre putain. Et faites-le systématiquement – ​​diffusez systématiquement de la musique pour qu’elle donne constamment aux fans, aux fans inconditionnels, aux Head Cases, à ceux qui vivent et respirent cette merde, quelque chose à mâcher tous les trois ou quatre mois. Et je l’aime vraiment. Je pense que c’est incroyable. Et je pense que nous avons la technologie — grâce à Spotify et tous les services de streaming maintenant — [so that] nous pouvons faire cette merde. Alors pourquoi pas?”

“Flèches dans les mots du ciel” a été enregistré à Studios de morsure de requin à Oakland, en Californie. Joindre Flynn et bassiste Jared MacEachern pendant les sessions étaient le batteur Navène Koperweiss (ENTHÉOS, WHITECHAPEL, LES ANIMAUX COMME LEADERS) et producteur Zack Ohren.

“Arrêtez le saignement” vedette des voix d’invités de ENGAGEMENT DE L’INTERRUPTEUR leader Jesse Leach, et a été écrit et enregistré quelques jours seulement après les meurtres de George Floyd et Ahmaud Arbery.

Plus tôt ce mois-ci, TÊTE DE LA MACHINE a annoncé qu’elle renonçait à reprendre ses ” Brûle-moi les yeux “ Tournée du 25e anniversaire maintenant que la pandémie ralentit.

Juillet dernier, TÊTE DE LA MACHINE a annulé ses dates de tournée 2020 reprogrammées précédemment annoncées pour l’Europe et l’Australie en raison de la crise des coronavirus qui balayait le monde. À l’époque, on supposait que ces concerts auraient finalement lieu une fois que le groupe aurait pu reprendre la route.

Flynn a dit que le ” Brûle-moi les yeux “ tournée, qui l’a vu et MacEachern jouer le premier album classique du groupe dans son intégralité pour la première fois, avec l’original ” Brûle-moi les yeux “-ère batteur Chris Kontos et fabricant participer, ne reprendrait pas à un moment où TÊTE DE LA MACHINE peut continuer la tournée. Flynn a également confirmé que MacEachern est toujours membre de TÊTE DE LA MACHINE aux côtés de nouvelles recrues, guitariste Waclaw “Vogg” Kiełtyka (DÉCAPITÉ) et batteur britannique Matt Alston (DIABLERIE, FRONT EST), qui ont également tous joué sur le ” Brûle-moi les yeux “ Tournée du 25e anniversaire.