TÊTE DE LA MACHINE‘s Robb Flynn rejoint UNE FOIS HUMAINE sur scène le mardi 26 octobre dernier au Regency Ballroom de San Francisco, en Californie, pour interpréter le TÊTE DE LA MACHINE classique « Davidien ». Des séquences vidéo de son apparition peuvent être vues ci-dessous (avec l’aimable autorisation de Capital Chaos TV).

UNE FOIS HUMAINE, qui a été fondée par l’ancien TÊTE DE LA MACHINE guitariste Logan Mader, sortira son troisième album, « Tisserand de cicatrices », le 11 février 2022 via oreilleMUSIQUE. La composition du groupe est complétée par le chanteur Lauren Hart, bassiste de longue date Damien Rainaud, le batteur Dillon Trollope et deuxième guitariste (et maintenant scénariste en chef) Max Karon.

Réunis au cours des deux dernières années, « Tisserand de cicatrices » voit UNE FOIS HUMAINE affinant et redéfinissant leur son, inspirés par un élan créatif soudain de Karon, et Cerf se poussant vers de nouveaux sommets, présentant une gamme vocale considérablement élargie dans le processus.

« J’ai toujours cru énormément en Laurenla capacité d’être une frontwoman légitime, mais quand cela a commencé, elle était nouvelle, et il y avait donc beaucoup de développement à se produire au fil du temps », a déclaré Logan. « Elle s’est vraiment épanouie. Elle a beaucoup grandi en tant que chanteuse, interprète et parolier à travers tout cela. »

« Vocalement, j’ai beaucoup changé depuis le dernier disque », Lauren Remarques. « Mes cris sont devenus plus bas et les sons clairs sont devenus plus forts. Je suis devenu beaucoup plus à l’aise avec le chant clair en faisant des tournées avec KAMELOT, parce qu’ils m’ont vraiment poussé à faire ça. Depuis, j’ai beaucoup appris sur ma voix. Mais beaucoup de cela commence par Max, et parfois j’avais l’impression que ce serait tricher de simplement grogner sur ces morceaux de musique incroyables, et ce serait tellement mieux de faire quelque chose qui les complète. Alors parfois, les grognements ont aussi une mélodie. »

L’un des points forts de la nouvelle UNE FOIS HUMAINE l’enregistrement est un aperçu unique « Impasse », avec un camée vocal de Flynn. fabricantl’histoire avec TÊTE DE LA MACHINE est bien documenté, notamment ces derniers temps lorsqu’il a fait le tour du monde avec Robb pour le groupe Bay Area » Brûle-moi les yeux « Tournée du 25e anniversaire. En conséquence, cette nouvelle collaboration n’a pas besoin d’explication, mais Lauren reste ravi de toute l’expérience.

« C’était absolument incroyable, tu plaisantes ? elle sourit. « Je ne croyais pas que cela se produisait jusqu’à ce qu’il renvoie quelque chose et que j’entende sa voix sur notre chanson. Je me suis dit: » Putain de merde! C’est réel! Il est revenu avec un nouveau refrain et c’était tellement mieux que le mien, donc mon refrain était parti ! [Laughs] Mais ensuite jouer avec lui dans la vidéo, c’était fou. L’énergie qu’il apporte sur scène, il l’apporte aussi en personne. Ce fut une expérience formidable et son énergie est si puissante. La vidéo est sortie incroyable. »

TÊTE DE LA MACHINE‘s » Brûle-moi les yeux « tournée anniversaire vu Flynn et bassiste Jared MacEachern jouer le premier album classique du groupe dans son intégralité pour la première fois, avec l’original » Brûle-moi les yeux « -ère batteur Chris Kontos et fabricant se joindre à.

Novembre dernier, TÊTE DE LA MACHINE a sorti un nouveau single intitulé « Mes mains sont vides », passant par Explosion nucléaire. La chanson a marqué la première collaboration musicale entre Flynn et fabricant en 24 ans.



