Robb Flynn de Machine Head : « Les célébrations du 25e anniversaire de « Burn My Eyes » sont terminées »

métallurgistes de San Francisco TÊTE DE LA MACHINE ont abandonné leur projet de reprendre leur ” Brûle-moi les yeux “ Tournée du 25e anniversaire maintenant que la pandémie ralentit.

Juillet dernier, TÊTE DE LA MACHINE a annulé ses dates de tournée 2020 reprogrammées précédemment annoncées pour l’Europe et l’Australie en raison de la crise des coronavirus qui balayait le monde. À l’époque, on supposait que ces concerts auraient finalement lieu une fois que le groupe aurait pu reprendre la route.

Plus tôt aujourd’hui, TÊTE DE LA MACHINE leader Robb Flynn a annoncé que le ” Brûle-moi les yeux “ tournée, qui l’a vu et le bassiste Jared MacEachern jouer le premier album classique du groupe dans son intégralité pour la première fois, avec l’original ” Brûle-moi les yeux “-ère batteur Chris Kontos et guitariste Logan Mader rejoindre, ne reprendrait pas à un moment où TÊTE DE LA MACHINE peut continuer la tournée.

Écrivant dans le dernier volet de son blog en ligne, “Les journaux généraux : Journal d’un leader… et autres divagations”, Flynn dit en partie : « Le 25e anniversaire de Burn My Eyes » les célébrations sont terminées. Après avoir essayé de terminer tous les détails en terminant la tournée en Australie, au Japon, en Amérique du Sud… pour affirmer l’évidence, il y avait beaucoup trop de restrictions mondiales. Mais avec notre MH famille et MH anciens élèves Logan Mader et Chris Kontos, nous avons accompli exactement ce que nous voulions faire. Nous avons pris ” Brûle-moi les yeux “ dans le monde entier pour honorer sa musique, son impact et la connexion qui ne s’est jamais démentie. C’était/est vraiment incroyable. 2021 voit Logan avec ses mains dans plusieurs projets (dont une collaboration avec votre humble serviteur sur son dossier) et Chris est actuellement en train de le déchirer derrière le kit avec les légendes du skate-punk de Bay Area LES DÉSOSSÉS.”

Ailleurs dans le blog, Flynn confirmé que MacEachern est toujours membre de TÊTE DE LA MACHINE aux côtés de nouvelles recrues, guitariste Waclaw “Vogg” Kiełtyka (DÉCAPITÉ) et batteur britannique Matt Alston (DIABLERIE, FRONT EST), qui ont également tous joué sur le ” Brûle-moi les yeux “ Tournée du 25e anniversaire.

« La logistique et les restrictions étant ce qu’elles étaient, le fait que Vogg vit en Pologne, Mat en Allemagne et Jared et moi en Californie, il était impossible d’avoir ces gars là pendant le processus d’écriture/d’arrangement, mais quand le moment sera venu, et que nous pourrons amener ces gars dans la Bay Area, les choses se mettront en place de manière transparente », Robb a écrit. “La musique écrite et publiée est écrite en pensant à ces gars-là; c’est une incitation supplémentaire lors de la composition.”

Chaque émission sur TÊTE DE LA MACHINE‘s ” Brûle-moi les yeux “ La tournée du 25e anniversaire se composait de deux parties : la première partie a vu Flynn et MacEachern jouer aux côtés Kiełtyka et Alston; tandis que la deuxième partie présentait ” Brûle-moi les yeux “ joué dans son intégralité pour la première fois, avec Kontos et fabricant intervenir.

Plus tôt aujourd’hui, Kontos a posté la déclaration suivante sur son Facebook page : “Alors, avec ça… Le ” Brûle-moi les yeux “ La tournée du 25e anniversaire est terminée. Je tiens à remercier les fans et les Head Cases du monde entier pour m’avoir montré tant d’amour et de respect pendant la tournée. C’était un temps de rêve pour moi et je suis très reconnaissant d’avoir l’opportunité de vous apporter à tous la joie et le bonheur que j’ai eu pendant la tournée. Grâce à TÊTE DE LA MACHINE pour en faire un moment incroyable. J’aurais aimé que nous ayons pu terminer la mission, mais ce n’est pas le cas. Je suis désolé que tant de gens vont manquer un spectacle et une énergie aussi incroyables. Beaucoup d’amour à vous tous.”

TÊTE DE LA MACHINE sortira un nouveau single de trois chansons, “Flèches dans les mots du ciel”, le vendredi 11 juin. Avec les morceaux “Devenir la tempête de feu”, “Pourri jusqu’à la moelle” et “Flèches dans les mots du ciel”, l’effort a été enregistré à Studios de morsure de requin à Oakland, en Californie. Joindre Flynn et MacEachern pendant les sessions étaient le batteur Navène Koperweiss (ENTHÉOS, WHITECHAPEL, LES ANIMAUX COMME LEADERS) et producteur Zack Ohren.

Mentionné Flynn: « Ces trois chansons représentent TÊTE DE LA MACHINE mieux que tout ce que je pourrais jamais essayer d’expliquer ici. La façon dont ces chansons ont grandi et pris forme au fil du temps, nous dit que notre avenir est plus excitant que nous ne voudrions même l’admettre. Être capable d’enfermer tout le chaos, la douleur, la confusion et, oui, l’espoir dans la musique ne m’a jamais fait me sentir plus vivant. Ces chansons feront, espérons-le, la même chose pour vous. Après tout, c’est pour cela qu’ils ont été écrits.”

En novembre, TÊTE DE LA MACHINE a sorti un nouveau single, “Mes mains sont vides”, passant par Explosion nucléaire. La chanson a marqué la première collaboration musicale entre Flynn et originale ” Brûle-moi les yeux “ guitariste Logan Mader en 24 ans.

“Mes mains sont vides” était le dernier d’une série de singles à sortir par TÊTE DE LA MACHINE, qui a émis “Fais ou meurs” en octobre 2019, “Encercler le drain” en février 2020, et le single numérique de deux chansons “Troubles civils”, composé de “Arrêtez l’hémorragie” et “Blindé”, en juin 2020. “Arrêtez l’hémorragie” vedette des voix d’invités de ENGAGEMENT DE L’INTERRUPTEUR leader Jesse Leach, et a été écrit et enregistré quelques jours seulement après les meurtres de George Floyd et Ahmaud Arbery.