Robb Flynn et Jared Maceachern de Machine Head couvrent Stone Sour et Judas Priest (vidéo)

TÊTE DE LA MACHINEde Robb Flynn et Jared MacEachern tenu le dernier “Happy Hour électrique” le vendredi 14 mai au cours de laquelle ils ont interprété une douzaine de chansons et demie, dont MH airs «Davidien», “Marteau de dix tonnes” et “Maintenant nous mourons”, plus les couvertures de PIERRE SOURde “Embêter” et JUDAS PRIESTde “La sentinelle”. Vous pouvez maintenant regarder la session ci-dessous.

Chansons en vedette:

00:00 Beers Up And Welcome



05:00 Blindé



10:31 Davidian



18h40 L’espoir engendre l’espoir



23:17 Marteau de dix tonnes



28:19 Y at-il quelqu’un là-bas?



34:45 T’aimer encore



42:38 Diffamatoire



48:29 Maintenant nous mourons



1:00:21 Les enfants de la tombe (acoustique) (extrait)



1:04:18 Bâtards (acoustique) (intro)



1:06:39 Bâtards (acoustique)



1:12:45 Dis que ce n’est pas le cas (acoustique) (extrait)



1:15:29 Embêter (acoustique)



1:23:30 Derrière un masque (acoustique) (intro)



1:24:31 Derrière un masque (acoustique)



1:31:52 Esthétique de la haine



1:38:10 Sang pour sang



1:42:12 La sentinelle (fragment)



1:51:45 Obscurité en (acoustique) (intro)



1:56:55 Obscurité en (acoustique)

Au milieu de la pandémie de coronavirus, Flynn a été mise en scène “Happy Hour acoustique” des sessions solo tous les vendredis, au cours desquelles il a interprété plusieurs MH des airs ainsi que des reprises de chansons d’autres artistes.

Flynn Raconté Kerrang! magazine sur “Happy Hour acoustique”: “Il s’agit simplement d’une émission gratuite sur Facebook. J’essaye d’apprendre deux nouvelles chansons chaque vendredi. Je prends des demandes et j’essaye de jouer TÊTE DE LA MACHINE des chansons qui n’ont jamais été jouées en acoustique en direct. La semaine dernière j’ai couvert MUSE, OUTIL et LYNYRD SKYNYRD. Ça a été génial. Les trois ou quatre premiers étaient horribles – je savais qu’ils l’étaient – mais je savais que si je continuais à sucer pendant six semaines, j’y passerais.

«Pendant les 20 premières années de ma carrière, je n’ai jamais pris de cours de chant», a-t-il poursuivi. «Puis j’en ai fait il y a environ 10 ans. Avec ces spectacles acoustiques, je suis revenu en contact avec mon ancien professeur de chant pour essayer de comprendre pourquoi je peux faire trois heures et demie. TÊTE DE LA MACHINE spectacle, mais ce chant clair me donne un coup de pied dans le cul. Cela a été l’occasion de désapprendre toutes les mauvaises choses et d’avoir l’opportunité de bien faire les choses. “

En novembre, TÊTE DE LA MACHINE a sorti un nouveau single, “Mes mains sont vides”, passant par Explosion nucléaire. La chanson a marqué la première collaboration musicale entre Flynn et original “Brûle mes yeux” guitariste Logan Mader dans 24 ans.

“Mes mains sont vides” était le dernier d’une ligne de singles à sortir par TÊTE DE LA MACHINE, qui a émis “Fais ou meurs” en octobre 2019, “Encercler le drain” en février, et le single numérique de deux chansons «Agitation civile», composé de “Arrêtez le saignement” et “Blindé”, en juin. “Arrêtez le saignement” voix d’invités en vedette de ENGAGEMENT KILLSWITCH chanteur Jesse Leach, et a été écrit et enregistré quelques jours seulement après les meurtres de George Floyd et Ahmaud Arbery.

En juillet, TÊTE DE LA MACHINE a annulé ses dates de tournée 2020 reprogrammées annoncées précédemment pour l’Europe et l’Australie en raison de la pandémie de coronavirus qui balaie le monde.

Chaque émission sur TÊTE DE LA MACHINEde “Brûle mes yeux” La tournée du 25e anniversaire comprenait deux parties: la première partie a vu Flynn et MacEachern se produisant aux côtés de nouvelles recrues, guitariste Wacław “Vogg” Kiełtyka (DÉCAPITÉ) et batteur britannique Matt Alston (DIABLERIE, FRONT EST); tandis que la deuxième partie en vedette “Brûle mes yeux” joué dans son intégralité pour la première fois, avec l’original “Brûle mes yeux”-era batteur Chris Kontos et Mader se joindre à.



