Robben et les 10 stars qui sont revenus raccrocher leurs bottes à « la maison »

16/07/2021 à 19:13 CEST

Arjen Robben, après avoir été l’un des ailiers les plus incisifs pendant une décennie dans le monde du football et avoir joué pour de grandes équipes telles que Chelsea, Madrid et le Bayern Munich, a décidé, la saison dernière, de retourner dans sa “maison”, le Groningen, de mettre la touche finale à sa brillante carrière de footballeur.

Jeudi dernier, il a annoncé son retrait, ce qui était déjà attendu. Son dernier parcours n’a pas été brillant, loin de là, puisque des blessures l’ont empêché de ravir ses fans.

Eh bien, tout comme le Hollandais l’a fait, beaucoup d’autres ont repris ce chemin.

Les frères Milito et l’Avellaneda Classic

Frères et deux grands footballeurs, les Militos ont une histoire très curieuse. Gabi a débuté en Independiente et Diego en Racing, deux clubs affrontés dans le soi-disant Clásico de Avellaneda. Leurs deux équipes les ont marqués et après une longue carrière en Europe, venus jouer ensemble à Saragosse, ils sont revenus. Tous deux peuvent se vanter d’avoir remporté la Ligue des champions. Diego, l’aîné, l’a remporté avec l’Inter, et Gabi, avec la Baça.

Rafa Márquez

Le Mexicain a commencé sa carrière dans l’Atlas, avant de voyager en Europe aux mains de Monaco, avant de rejoindre Barcelone, club pour lequel il a joué 7 saisons. Les États-Unis, le Mexique et l’Italie, étaient les pays dans lesquels il a joué avant de revenir, 20 ans plus tard.

Riquelme

Juan roman riquelme, Bien que beaucoup l’associent à Boca (il a fait ses débuts avec eux en première classe), il a quitté Argentinos Jr.. C’est ce qu’il voulait faire avant de prendre sa retraite. De retour d’Europe, où il a joué pour le Barça et Villarreal, il a signé pour Xeneize, avant de raccrocher à Argentinos Jr pour boucler la boucle.

Savola

Le « lapin », qui a débarqué à Barcelone avec l’affiche d’une future star mondiale, a mené une longue carrière à travers l’Europe, dont le plus grand rival de l’équipe du Barça, le Real Madrid. 8 équipes plus tard, River Platon l’a récupéré.

Aimar

Le parcours de l’actuel membre du staff technique de l’Argentine, champion de la Copa América, a commencé avec ‘Los milliononarios’ avant de transférer sa magie en Espagne, où il a conquis les fans de Valence et de Saragosse. Il est allé à Benfica et eu une aventure exotique en Malaisie, mais s’est retiré à River.

Chevtchenko

L’actuel sélectionneur ukrainien, a ébloui le monde du football depuis ses débuts au Dynamo Kiev. Milan l’a signé à partir de là, avec qui il a remporté la Ligue des Champions et le Ballon d’Or. Plus tard, il a joué dans un transfert de millionnaire en signant pour Chelsea avant de retourner dans son pays.

Van persie

L’un des meilleurs buteurs du début du 20e siècle, après être devenu une référence à Arsenal et Manchester United, Il rentre dans son pays pour prendre sa retraite au Feyenoord, le club de ses amours.

Tu regarde

L’Apache Tevez est en passe de devenir l’un de ces footballeurs. Bien qu’il n’ait pas officialisé sa retraite, il a quitté il y a tout juste un mois Boca, son premier club, et ce qui semble être son dernier, à 37 ans : “mentalement, je ne suis pas prêt à donner au club ce dont il a besoin”, a-t-il a déclaré, ajoutant qu’il croyait qu’il prenait sa retraite, bien qu’il ait précisé qu’il était possible que dans trois mois: “J’ai envie de jouer pour une autre équipe.”

Rivaldo

Officiellement, ce n’était pas son premier club, mais c’est l’équipe qui lui a permis de faire le saut dans l’une des meilleures équipes du Brésil. Vainqueur du Ballon d’Or, après une longue carrière de 25 ans, il revient à Mogi Mirim. Il avait déjà annoncé sa retraite et curieusement, il était à la fois président et joueur. Mais ce qui est encore plus étrange, c’est qu’à ce stade, son dernier, il jouait avec son fils Rivaldinho. À une certaine occasion, ils sont venus gagner en marquant tous les buts (3).

Joaquin et Buffon

Gigi est revenu à Parme, l’équipe avec laquelle il a atteint l’élite, pour jouer deuxième et donner la touche finale à son extraordinaire carrière. Il n’a pas encore pris sa retraite, mais tout indique qu’il le fera ici, tout comme Joaquín Sánchez, qui a déjà déclaré que ce serait sa dernière année au Betis.