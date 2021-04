Robben se sent à nouveau footballeur

12/04/2021 à 20:06 CEST

Être Arjen Robben n’a jamais été facile. L’ailier néerlandais a combattu les meilleurs joueurs du monde au sommet de sa carrière mais a toujours eu un talon d’Achille. Les lésions. Robben est en verre. Il a 23 ans, 27 ans, 30 ans et évidemment maintenant 37 ans. Il a une qualité extraordinaire quand son physique le permet mais son histoire de blessures a toujours été très longue.

Il a raccroché ses crampons en 2019 mais un an plus tard, il a surpris le monde avec son retour dans son premier club, Groningen. Il a disputé les 30 premières minutes du premier match de la saison contre le PSV Eindhoven et a dû être retiré car il était blessé et sa dernière apparition jusqu’à dimanche dernier avait eu lieu dans les 14 dernières minutes du match contre Utrecht, en octobre dernier.

Le retour d’Arjen

175 jours plus tard, Robben se sentait à nouveau footballeur. L’ancien footballeur du Real Madrid a remplacé Alessio da Cruz à la 78e minute pour affronter Heerenveen dans le soi-disant “ match du nord ” aux Pays-Bas. Il avait une bonne chance dans le temps d’arrêt, mais son tir est parti d’un demi-mètre.

Robben avait exprimé des doutes lors de sa dernière blessure sur la possibilité de revenir sur le terrain en raison d’une gêne physique dans les mollets. Cependant, le conseil d’administration de Groningen a rendu public sa volonté de renouveler le contrat de l’ex-Madridista pour une saison supplémentaire. Et il n’abandonne pas.

“Quelque chose en moi me dit qu’abandonner n’est pas dans mon dictionnaire”, a-t-il déclaré à ESPN après le match. “J’ai parcouru un long chemin, Je ne sais pas si j’ai déjà vécu une cure de désintoxication aussi difficile dans ma carrière & rdquor;a ajouté Robben, qui a défini sa participation à la réunion comme «une récompense». Au sujet du renouvellement, il a dit que c’était quelque chose dont ils parleraient. Arjen Robben est ignifuge.