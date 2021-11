Robbie Bach sur 20 ans de Xbox, l’avenir des États-Unis, et son nouveau roman, ‘The Wilkes Insurrection’

Pouvez-vous croire que Xbox existe depuis 20 ans ?

Notre invité sur le podcast . de cette semaine, Robbie Bach, était là au début et a dirigé l’activité jeux de Microsoft pendant de nombreuses années en tant que directeur général de Xbox et président de la division Entertainment & Devices de l’entreprise.

Ces jours-ci, Bach est président du conseil d’administration du Centre de politique bipartite, un groupe de réflexion basé à Washington, DC qui promeut le bipartisme. Il siège au conseil national des gouverneurs de Clubs Garçons et Filles d’Amérique et siège au conseil d’administration de Société de réalité augmentée Magic Leap.

Et pour couronner le tout, il vient de publier son deuxième livre, qui est son premier roman, un techno-thriller intitulé L’insurrection de Wilkes.

Comment il a fini par écrire un roman : « J’ai écrit mon premier livre, Xbox Revisited, dont vous et moi avons discuté il y a longtemps. Et j’ai découvert que j’aimais beaucoup écrire. J’ai donc commencé à écrire des fictions basées sur des personnages. J’ai donc littéralement écrit 100 pages d’arcs de personnages, environ quatre ou cinq personnages qui me trottent dans la tête. Et à partir de là, j’ai dit : ‘Oh, je peux voir un complot ici.’ … En fin de compte, il y a un petit message sur ce qui se passe dans le pays.

Imaginer le protagoniste du livre : « Le personnage principal, le major Tamika Smith, est un peu dur à cuire, mais a aussi de vrais défis humains, de vrais problèmes auxquels elle a été confrontée dans sa vie. Et je pense que c’est ce qui m’attire chez elle. Je passe probablement 40% du temps dans le livre à écrire du point de vue d’une femme, ce qui est super intéressant et intellectuellement stimulant.

Réflexions sur l’expérience Xbox : « Quand vous êtes une startup, les chances de succès sont faibles. Et Xbox était absolument une startup. Nous n’allions pas échouer à cause d’un manque de financement. Mais comme toute autre startup, nous devions comprendre ce qui nous rendait différents. Nous devions comprendre ce qui nous différenciait et pourquoi les gens allaient accepter une autre entrée dans l’espace du jeu vidéo. »

Leçons apprises en matière de leadership : « La chose la plus importante que je me dirais est de prêter attention à la stratégie et à la culture. Quand je parle aux PDG de startups maintenant, je leur pose des questions sur la technologie et le produit, et toutes ces sortes de choses. Mais je pose beaucoup plus de questions sur, comprenez-vous réellement votre stratégie de base ? Et avez-vous vraiment consciemment réfléchi à la culture de votre groupe ? C’est une fonction de ce que j’ai appris lors de ce démarrage de Xbox.

Son rôle sur le plateau de Magic Leap : « J’ai rejoint le conseil d’administration parce que je suis assez enthousiasmé par la technologie AR. Je n’ai jamais été un grand fan de réalité virtuelle. Je suis encore quelque peu prudent sur ce que j’appellerais la réalité virtuelle intégrale. Mais l’idée de pouvoir augmenter notre environnement et d’interagir avec cette augmentation est assez puissante. »

Défis pour Facebook dans le « métavers » : « Lorsque votre modèle d’entreprise est un œil, cela vous motive à faire des choses qui ne sont pas nécessairement dans le meilleur intérêt social. Et c’est fondamentalement le problème. Alex Kantrowitz a écrit un article cette semaine affirmant que LinkedIn est le meilleur modèle de médias sociaux car il ne repose pas sur la publicité pour une grande partie de ses revenus. C’est fondamentalement ce qui cloche sur les réseaux sociaux : le modèle économique ne s’aligne pas sur le fait de faire la bonne chose. Et c’est vraiment difficile de sortir de cette impasse.

Espoir pour l’avenir du pays : « Nous avons été dans des endroits pires en tant que pays au cours des 250 dernières années. Et nous avons été plus éclatés et plus fragmentés. Laissons de côté la guerre civile, qui en est l’exemple évident. Mais si vous regardez attentivement l’histoire, il y a eu quatre, cinq, six autres exemples où le pays était profondément divisé, et où nous avons trouvé un moyen d’aller de l’autre côté. … Il faudra une prochaine génération de dirigeants pour venir au premier plan et dire : « Hé, nous allons diriger d’une manière différente de celle des personnes que nous avons actuellement. » «

