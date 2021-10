Robbie Brady signe pour Bournemouth

Bournemouth a annoncé la signature de l’international irlandais Robbie Brady pour un transfert gratuit. Le joueur de 29 ans signe un accord jusqu’à la fin de la saison en cours, avec la possibilité pour le club de prolonger une autre saison. Brady est sans club depuis sa libération par Burnley à la fin de la saison dernière. Il portera le maillot numéro 12 pour The Cherrys.

Robbie Brady rejoint Bournemouth

Nous sommes ravis de confirmer la signature de l’international de la République d’Irlande, Robbie Brady 📝 – AFC Bournemouth (@afcbournemouth) 18 octobre 2021

Robbie Brady apporte de la polyvalence à l’équipe de Bournemouth

Brady est un professionnel expérimenté, capable de jouer sur l’une ou l’autre aile ou de le remplir à l’arrière gauche, apportant une profondeur d’équipe précieuse aux côtés de Scott Parker. À la fin du transfert, le directeur général de Bournemouth, Neill Blake, a déclaré à afcb.co.uk : « Pouvoir signer un joueur de l’expérience et du calibre de Robbie sur un transfert gratuit est un coup pour le club de football.

« Robbie a une qualité et une polyvalence énormes pour ajouter une autre option importante à Scott Parker et à son équipe d’entraîneurs.

« Prouvé au plus haut niveau, Robbie sait ce qu’il faut pour être un joueur de Premier League et nous sommes ravis qu’il ait choisi de nous rejoindre au Vitality Stadium. »

Brady espère remettre sa carrière sur la bonne voie

À 29 ans, Brady a encore de nombreuses années devant lui, malgré les progrès fulgurants dont il a parfois fait preuve à Burnley. Les blessures l’ont retenu, car il n’a participé qu’à 87 des 167 matchs possibles de Premier League pour les Clarets.

Alors qu’il passait son temps à Burnley impliqué dans des batailles de relégation, il rejoint une équipe de Bournemouth dans l’espoir de rejoindre l’élite. S’adressant à afcb.co.uk sur les aspirations de promotion de Bournemouth, il a déclaré: « Cela va demander beaucoup de travail acharné, tout le monde sait que dans cette division, vous devez d’abord maîtriser les bases, et c’est un travail difficile et obtenir cela groupe soudé et devenir une force.

Bournemouth a réalisé un excellent début de saison, en tête du championnat avec 28 points. Leur prochain match est contre Stoke City le mardi 19 octobre, où Robbie Brady espère faire ses débuts.

