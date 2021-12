Robbie Dunne coupable des quatre chefs d’accusation alors que la British Horseracing Authority juge que le jockey a intimidé et harcelé son compagnon de course Bryony Frost

Le jockey Robbie Dunne a « intimidé et harcelé » son collègue cavalier Bryony Frost, a statué le comité disciplinaire indépendant de la British Horseracing Authority.

Dunne a été reconnu coupable des quatre chefs de conduite préjudiciable aux courses de chevaux à l’issue d’une audience de six jours à Londres.

.

Dunne a reçu un verdict accablant du panel BHA

L’accusation la plus grave contre l’homme de 42 ans était qu’il s’était livré à « une conduite préjudiciable à l’intégrité, à la bonne conduite et à la bonne réputation des courses de chevaux en intimidant et en harcelant un collègue jockey ».

La majorité des incidents en question ont eu lieu en 2020, lorsque Dunne a été reconnu par le panel pour avoir menacé Frost en promettant de » la faire passer à travers une aile (d’une clôture) « .

Il a également été accusé d’avoir utilisé un langage misogyne tel que « putain putain », « salope putain » et « c*** dangereux » envers elle.

.

Frost a révélé un certain nombre d’incidents pénibles au cours de l’audience

Brian Barker, le président du panel, a déclaré qu' »un comportement délibéré sur une période de temps significative a été révélé ».

Barker a ajouté: « Cela est passé d’un ciblage déplaisant à un harcèlement délibéré à la fois sur et en dehors du parcours, y compris des cas occasionnels d’intimidation dangereuse [on the course]. «

La pénalité de Dunne sera maintenant considérée et révélée à une date ultérieure.