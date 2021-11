Photo de Lynne Cameron – Piscine/.

Robbie Keane a félicité l’ailier de Leeds United Jack Harrison sur Sky Sports Premier League (17h23, le 21 novembre 2022) pour sa performance contre Tottenham Hotspur.

L’ancien attaquant de Leeds et Tottenham a noté que Harrison causait aux joueurs de Tottenham toutes sortes de problèmes.

Keane a également félicité l’ailier de Leeds pour la passe décisive du but de Daniel James en première mi-temps au Tottenham Hotspur Stadium.

STEVEN GERRARD À ASTON VILLA SE TROUVE.

BridTV

6566

STEVEN GERRARD À ASTON VILLA SE TROUVE.

898926

898926

centre

13872

Tottenham a marqué deux fois en seconde période pour remporter le match de Premier League 2-1.

Keane a déclaré à propos de Harrison sur Sky Sports Premier League (17 h 23, 21 novembre 2022) : « Il leur a causé beaucoup de problèmes, très, très habile. Des questions sur la défense, mais c’est un ballon incroyable.

Ce contenu n’a pas pu être chargé

La première mi-temps fantastique de @lufc dominée avait fière allure sur le ballon et obtient un but bien mérité, le premier de nombreux pour James et tout ce que je peux entendre dans la capitale sont les fans de @LUFC comme toujours, nous prenons possession de vos terrains dans tout le pays MOT

– Noel David Whelan (@NoelDavidWhelan) 21 novembre 2021