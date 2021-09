Robbie Lawler attend la meilleure version de Nick Diaz dans son match revanche

in

L’ancien champion des poids mi-moyens de l’UFC, Robbie Lawler, attendrait avec impatience le combat de revanche passionnant contre Nick Diaz à l’UFC 266.

Lawler et Diaz se rencontreront dans un combat en cinq rounds à 170 livres le 25 septembre. Les deux combattants se sont rencontrés pendant un certain temps à l’UFC 47 en 2004. À ce moment-là, Diaz a réussi à éliminer Lawler. Depuis lors, Lawler a réussi à décrocher le titre des poids welters, tandis que Diaz est hors de l’Octogone depuis plus d’une demi-décennie. Mais, même si Diaz n’a pas combattu depuis 2015, cela n’empêche pas les fans d’être enthousiasmés par le combat.

Dans une récente interview avec ESPN avant l’UFC 266, Lawler a exprimé son enthousiasme pour le match revanche avec Diaz. En ce qui concerne Robbie, Diaz est toujours quelqu’un qui va se battre et sait que les gagnants seront les fans.

«Évidemment, nous allons nous battre. Nick Diaz a les pieds sur terre, il a des pitreries dans le combat, mais vraiment, il vient se battre, vous sortir de votre jeu et chercher à accélérer le rythme. Évidemment, j’aime me mettre dans la tête des gens et essayer d’obtenir de gros coups, donc ce sera excitant. »

Maintenant qu’il a 40 ans, il est difficile de dire combien de temps Lawler prévoit de continuer à se battre. Mais, ‘Ruthless’, il ne prend les choses qu’un combat à la fois dans sa carrière de MMA.

« Je fais ça à temps plein depuis 2000. Je ne sais pas s’il me reste encore 20 ans. Non, je ne pense pas vraiment à la retraite. Je pense juste à un combat à la fois, un terrain d’entraînement à la fois. Juste profiter du processus. J’aime m’entraîner, j’aime la compétition. C’est quelque chose que je veux faire jusqu’à ce que je ne l’aime plus.”

Selon vous, qui remporte le match revanche entre Robbie Lawler et Nick Diaz ?