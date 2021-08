Robbie Robertson réfléchit à « Music From Big Pink »

L’un des albums les plus marquants des années 60, résumant véritablement le chaos culturel et la belle ruine de la décennie, est sorti du sous-sol d’une maison d’été vieillissante dans le nord de l’État de New York. “Big Pink”, comme on l’appellerait affectueusement, était la genèse de l’un des plus grands premiers albums jamais enregistrés, The Band’s Musique de Big Pink sorti en juillet 1968.

Écoutez de la musique de Big Pink en ce moment.

Enregistré lors des célèbres sessions qui ont donné naissance aux chansons publiées plus tard sous le nom de Bob DylanDans Basement Tapes, tout sur Music From Big Pink est immergé dans la mythologie rock’n’roll. Du portrait énigmatique de cinq hommes mystérieux sur la quatrième de couverture à la communauté créative d’où jaillissent les chansons, il a à la fois confondu et ravi le public, et a préparé le terrain pour le mouvement musical amorphe qui a suivi : Americana.

Avec un nouvel album en route et le nouveau documentaire, Once Were Brothers: Robbie Robertson and The Band, qui ouvre le Festival international du film de Toronto le 5 septembre, l’auteur-compositeur et multi-instrumentiste Robbie Robertson se souvient comment The Band a finalement cessé d’être des musiciens de fond et a découvert leur son collectif plus de 50 ans plus tard .

“Partout où nous avons joué, les gens ont hué”

Alors que Music From Big Pink était leur premier album, au moment de sa sortie Le groupe jouaient collectivement ensemble depuis sept ans. Mais même ces vétérans de la route n’étaient pas préparés au vitriol auquel ils seraient confrontés en rejoignant Dylan lors de la tournée mondiale de 1966, lorsque le héros folklorique s’est branché et est devenu électrique.

Comme se souvient Robertson, « pour penser maintenant que nous avons joué dans tous ces endroits et partout où nous avons joué, les gens nous ont hué et nous ont parfois jeté des trucs. Je n’avais jamais entendu parler de quelqu’un qui se soit fait huer partout dans le monde et qui s’en soit sorti avec succès. »

Après la fin de la tournée, Robertson rejoint par Rick Danko (basse, chant, violon), Richard Manuel (claviers, chant, batterie) et Garth Hudson (claviers, cuivres) tous ont décampé dans une maison à West Saugerties, New York, à la suggestion de Dylan , tandis que Levon Helm (désillusionné après la tournée) a temporairement quitté le groupe.

À l’époque, Dylan se remettait d’un accident de moto à Woodstock, à proximité, et deviendrait un élément fréquent de Big Pink. Robertson a imaginé un club-house/atelier où le groupe pourrait écrire et créer librement sans distraction. Située sur plus de 100 acres, la maison est devenue un terrain d’essai fertile pour essayer de nouvelles idées sans empiéter sur le monde extérieur.

« L’expérimentation était en cours »

Au sous-sol, Robertson et le groupe disposaient d’une installation d’enregistrement lo-fi avec des microphones, une table de mixage et un petit magnétophone qui capturaient les chansons qu’ils composaient dans ce cadre informel.

Comme l’explique Robertson, le processus d’écriture des chansons était collaboratif, avec des machines à écrire installées à l’étage pour que le groupe puisse composer, et un studio minimaliste en bas pour élaborer des idées.

« Tout le monde était dans ce cercle de créativité et les expérimentations étaient en cours », explique Robertson. “Garth Hudson, notre incroyable claviériste, construisait des instruments de musique et Richard Manuel écrivait des idées, et il a écrit” Tears Of Rage “avec Bob.”

Pendant ce temps, Robertson peaufinait ses propres capacités d’écriture de chansons, en écrivant de futurs classiques comme « Chest Fever » et le single déterminant de la carrière du groupe, « The Weight ».

« Je voulais être un conteur », explique Robertson. « Je ne voulais pas être un écrivain qui dise : ‘Je me suis levé ce matin et j’ai pris une tasse de café, puis je suis sorti.’ Certaines personnes pourraient très bien le faire. J’avais l’impression que si je pouvais écrire de la fiction dont on ne peut pas dire si ce n’était pas réel, ce serait intéressant pour moi.

“C’était une nouvelle dimension”

Au fur et à mesure que les choses avançaient, The Band a rappelé Levon Helm dans le giron. Robertson et Helm sont revenus à l’époque où Robertson n’avait que 15 ans et les deux jouaient avec le rockabilly canadien Ronnie Hawkins. Pour un Canadien comme Robertson, le groupe de Hawkins sonnait comme la chanson du sud, venant de la « terre sainte du rock’n’roll » et de tous ces endroits dont il a grandi en entendant parler. Hawkins l’a pris sous son aile, et bientôt Robertson et Helm sont devenus des voleurs.

“[Helm] juste eu de la musique qui coulait dans ses veines », dit Robertson, « alors je voulais apprendre tout ce que je pouvais de lui et Ronnie [Hawkins] sur la musique et sur le fait d’être dans un groupe de rock’n’roll.

Lorsque le groupe a acquis plus de membres et a commencé à dépasser musicalement celui de Hawkins, ils se sont lancés seuls, puis ont rejoint Dylan, Robertson ayant maintenant 21 ans.

Selon Robertson, The Band est plus un collectif qu’un groupe. Avec toute leur histoire commune, leur alchimie durement gagnée leur a permis de jouer plus dynamiquement sur le disque.

« Nous n’avons pas eu d’instruments de musique pour Noël et nous n’avons pas dit : « Commençons un groupe ! » », plaisante Robertson.

Après les sessions Big Pink avec Dylan, The Band a traversé une crise d’identité, essayant de trouver son propre son après avoir passé tant d’années à s’adapter à un autre artiste.

« À l’heure actuelle, nous ne savons pas à quoi ressemble The Band », dit Robertson. “Parce que ce que nous faisions sur scène n’avait rien à voir avec le son que nous faisions en jouant avec Ronnie Hawkins, ou ce que nous faisions avec The Hawks, et rien à voir avec la façon dont nous jouions avec Bob Dylan. C’était une nouvelle dimension.

Lorsqu’il a fallu trouver un producteur, le groupe s’est associé à John Simon, qui avait produit le disque emblématique de Marshall McLuhan, The Medium Is The Message. Robertson se souvient d’avoir été frappé par l’étrangeté et le surréalisme de l’enregistrement, et a estimé que Simon pouvait capturer l’esprit rebelle derrière les sessions Big Pink, alors ils sont retournés à la civilisation pour enregistrer dans le studio de Phil Ramone à New York.

“À ce moment-là, nous savions qui nous étions et à quoi nous ressemblions”

De retour en ville, l’enregistrement traditionnel en studio semblait étrange et étrange. Sans la configuration de jeu commune qu’ils avaient à Big Pink, le groupe a eu du mal à enregistrer. « Si nous ne nous voyons pas, n’avons pas de contact visuel et que nous ne communiquons pas musicalement par les gestes d’un mouvement du manche de la guitare, cela signifie qu’il y a une pause qui s’en vient », explique Robertson.

Ils ont fait de leur mieux pour recréer l’environnement d’enregistrement de leur bien-aimé Big Pink, s’installant en cercle et installant des microphones sur tout, de la batterie aux cymbales, en passant par la basse et les chanteurs. Alors que les ingénieurs étaient sceptiques au début, le groupe s’est lancé dans ce qui allait devenir l’ouverture de l’album, ‘Tears Of Rage’, et a eu une révélation.

«À ce moment-là, nous savions qui nous étions et à quoi nous ressemblions», explique Robertson. C’était une grande percée à l’époque, après toutes les pistes et tout ce que nous avions traversé au fil des ans, voici à quoi ressemble The Band. »

«Les gens avaient un air choqué sur leur visage»

Mais forger des styles musicaux entièrement nouveaux ne se fait pas du jour au lendemain. Le groupe s’est fait les dents en jouant le circuit chitlin’ dans le sud, absorbant chaque style régional comme un délice au bord de la route d’un dîner à la cuillère de graisse : de la musique gospel au blues, en passant par le funk et la soul de la Nouvelle-Orléans, le rockabilly et la musique de montagne, etc. . Tout comme la musique s’appuyait sur différentes traditions folkloriques, les œuvres de Music From Big Pink représentaient également un type d’imagerie roots. Évitant une photo de couverture typique, Dylan a plutôt peint l’art, représentant les cinq musiciens, un roadie et un éléphant avant d’avoir entendu une note de l’album.

Personne ne savait trop quoi faire de Music From Big Pink à son arrivée. Sorties à l’apogée des bad trips et des bouleversements sociaux, les harmonies obsédantes et les ballades meurtrières semblaient étrangères, détachées de tout moment ou de tout lieu.

“Nous le jouions pour les gens et ils avaient un air choqué et nous nous sommes demandés, ce n’est peut-être pas bon ?” se souvient Robertson. “Mais j’ai pensé, j’espère que c’est l’originalité [laughs]. J’espère que ce n’est pas juste de l’avant-garde, ou peu importe ce que les gens appelleraient la musique à l’époque, c’était inhabituel. Parce que vous voulez partager ces sentiments, ces sons et ces chansons, et ce que nous pourrions faire que personne d’autre ne faisait dans cet espace.

Ajoutant à leur mystique, The Band n’a ni fait de tournée ni donné d’interviews après la sortie de l’album, en partie à cause de leur désir de continuer à faire de la musique au lieu de prendre la route, et aussi en partie à cause d’un grave accident de voiture impliquant Danko, qui l’a mis hors de cause. de commission pendant quelques mois. Cela n’a fait qu’attiser davantage la curiosité du public : qui sont ces gens ? Que font-ils là-haut dans ces montagnes ? Le groupe ne se produira pas en direct sous le nom de “The Band” avant le 17 avril 1969, au Winterland de San Francisco.

Avance rapide de plus de 50 ans et Robertson est toujours en admiration devant le travail original. Après avoir entendu les nouveaux mixages surround produits par Bob Clearmountain, il savait que l’album était entre de bonnes mains :

“Quand il brillait dans le noir, vous saviez qu’il [Clearmountain] venait de réussir. Je l’écoutais et tu voulais juste nager dedans.

La musique de Big Pink peut être achetée ici.