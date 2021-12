Robbie Savage pleure après avoir découvert que son fils Charlie a été nommé sur le banc de Manchester United lors du choc de la Ligue des champions contre les Young Boys

Robbie Savage n’a pas pu cacher ses émotions après avoir découvert que son fils Charlie avait fait le banc des remplaçants pour Manchester United.

Le club s’est déjà qualifié pour les huitièmes de finale en tant que vainqueur de groupe, ce qui a permis au manager par intérim Ralf Rangnick d’apporter une série de changements pour leur match de Ligue des champions contre les Young Boys.

BT Sport

Savage était en larmes quand il a découvert que son fils était sur le banc pour Man United

.

C’est un jour que le fils de Robbie, Charlie n’oubliera jamais

Savage, qui commente le match, n’a pas caché ses sentiments lorsque le présentateur de BT Sport, Jake Humphrey, lui a demandé son avis.

« Je commence à pleurer parce que Charlie a accompli tant de choses dans sa jeune vie », a déclaré l’ancien milieu de terrain de Leicester et Birmingham City.

« Il n’a jamais été le premier de la classe, mais sa candidature, son éthique de travail et son désir l’ont amené là où il est.

« Mon père, qui n’est malheureusement pas avec nous, serait fier de son petit-fils. Même s’il n’entre pas sur le terrain, quoi qu’il arrive pour le reste de sa vie, il a été sur le banc de Manchester United.

Manchester United

Le Gallois est à Man United depuis 2019 et joue dans ses équipes de jeunes

« Il l’a fait tout seul et tous les entraîneurs ont joué un rôle énorme, donc je suis absolument ravi.

« S’il arrive à honorer le Théâtre des rêves, sa nana à la maison sera en larmes maintenant. C’est un bon garçon et il fera tout.

« C’est un grand joueur et il a un pied gauche merveilleux. Il peut courir et je pense qu’il est le deuxième plus fort du club. Prenez tout cela parce que c’est un garçon très chanceux mais un garçon qui a travaillé incroyablement dur.

Le joueur de 19 ans est clairement très apprécié des entraîneurs de Man United ayant signé un contrat professionnel en avril de cette année.

Manchester United

Savage (quatrième en partant de la gauche) s’est même entraîné avec les joueurs de l’équipe première Juan Mata et Bruno Fernandes

En plaisantant, Savage n’a pas pu s’en empêcher et a déclaré qu’il aurait fait des remplacements après que Mason Greenwood ait donné l’avantage à United.

« Je ferais quelques changements maintenant si j’étais le manager. »