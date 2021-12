Robbie Savage répond à la plainte controversée des Rangers & Leeds

Photo de Jack Thomas – WWFC/Wolves via .

Robbie Savage a déclaré que les Rangers doivent être un « club plus grand » que Leeds si l’équipe écossaise est considérée comme plus grande qu’Aston Villa, comme il l’a dit à 606 sur BBC Radio 5 Live Sport.

Un fan de football, qui soutient à la fois Leeds et les Rangers, a téléphoné au programme 606 de la BBC et a affirmé que le Gers était plus gros qu’Aston Villa.

Toutes ces discussions ont commencé lorsque Steven Gerrard a décidé d’échanger la sellette d’Ibrox contre celle de Villa Park le mois dernier.

Il y a eu beaucoup de débats pour savoir qui est le plus gros et quel est le plus gros travail entre les 55 fois vainqueurs de la Premiership écossaise et les anciens champions de la Coupe d’Europe.

Mais à la suite des commentaires de ce supporter, Savage a ensuite déclaré qu’il était logique que les Rangers soient également plus gros que ceux du Yorkshire.

« Vous venez de dire que les Rangers sont un club beaucoup plus grand qu’Aston Villa », a déclaré Savage. « Ensuite, cela signifie qu’ils sont un plus grand club que Leeds.

« Sur cette base, c’est un club plus grand que Leeds car ils ont remporté 55 titres. »

Photo de Sebastian Frej/MB Media/.

Leeds a une histoire riche et fière dans l’élite anglaise, bien que les 15 dernières années n’aient pas été agréables pour eux.

Ils ont glissé aussi bas que le troisième niveau anglais, car les problèmes financiers les ont vus relégués au début du siècle, puis continuer à devenir incontrôlables.

Au début de la décennie qui vient de s’achever, les Rangers ont connu leurs propres problèmes d’argent, notamment en descendant jusqu’au fond du football écossais.

Mais tout comme Leeds, ils ont depuis remonté le terrain et ont recommencé à rugir, notamment en arrêtant les dix du Celtic sous la direction de Gerrard la saison dernière.

