Robbie Williams bluffé par Arsenal à 23 ans

Dave J Hogan/.

S’exprimant sur le podcast Seaman Says, la superstar de la pop Robbie Williams a discuté d’Arsenal et de la forme récente d’Aaron Ramsdale.

Williams est peut-être une pop star avant tout, mais il connaît certainement une chose ou deux sur le football. Il a joué à la Coupe du monde, il est le fondateur de Soccer Aid et il détient même des parts dans son club d’enfance, Port Vale.

Williams parlait de tout football avec David Seaman, et comme vous pouvez l’imaginer, la conversation s’est finalement tournée vers Arsenal.

L’ancien chanteur de Take That a déclaré qu’il avait été très impressionné par Aaron Ramsdale ces derniers temps, affirmant que son arrêt contre Leicester était l’un des meilleurs de tous les temps.

NE PAS LIBÉRER L’OLE EST UNE HONTE.

BridTV

6466

NE PAS LIBÉRER L’OLE EST UNE HONTE.

896152

896152

centre

13872

Qu’est-ce qui a été dit?

Williams donnait son avis sur Arsenal.

« Il y a un vent de changement à Arsenal, mais en ce moment, j’aime regarder. Parce que j’ai Ramsdale (dans ma Fantasy Team) et il a fait l’un des meilleurs arrêts de tous les temps contre Leicester. Et comme le dit Arteta, il faut faire confiance au processus, n’est-ce pas ce qu’il dit ? dit Williams.

Photo par Alex Pantling/.

Future star

L’arrêt de Ramsdale contre Leicester sur le coup franc de James Maddison était certainement exceptionnel.

Peter Schmeichel l’a qualifié de l’un des meilleurs arrêts qu’il ait vu depuis des années, et maintenant Robbie Williams a dit la même chose, que demander de plus en tant que jeune gardien de but ?

Blague à part, bien que Williams ne soit peut-être pas l’expert le plus renommé au monde, le fait que la sauvegarde de Ramsdale soit évoquée en ces termes montre à quel point c’était impressionnant.

Le joueur de 23 ans ressemble certainement à une star du futur.

Photo de Charlotte Wilson/Hors-jeu/Hors-jeu via .

Dans d’autres nouvelles, « Nous exagérons »: Ferdinand rend un verdict honnête sur la nomination possible de Newcastle à Howe