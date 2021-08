Robbie Williams Life Thru A Lens, je m’attendais à des débuts en vinyle

Robbie Williams rééditera ses deux premiers albums solo vendus à plusieurs millions de dollars Life Thru A Lens et I’ve Been Expecting You en vinyle pour la toute première fois. Les nouvelles versions des deux titres incluent une édition spéciale du vinyle blanc de Life Thru A Lens et de l’aigue-marine pour I’ve Been Expecting You.

Prévus pour une sortie le 24 septembre, les deux titres ont été récemment masterisés aux studios Abbey Road, sont pressés sur un vinyle épais de 180 grammes et logés dans des pochettes gatefold, reproduisant l’œuvre originale distinctive. Les deux titres seront disponibles avec des codes de téléchargement.

Initialement sorti en octobre 1997, Life Thru A Lens était le premier album solo de Williams. Il est entré dans le classement au numéro 11 mais a dû attendre près de six mois avant d’atteindre le numéro un. Il a finalement passé 147 semaines dans le Top 100 et a été certifié 8x Platine par le BPI pour des ventes au Royaume-Uni de plus de 2 millions d’exemplaires. Il comprend les singles à succès « Old Before I Die » (n° 2), « Lazy Days » (n° 8), « South Of The Border » (n° 14), « Let Me Entertain You » (n° 3) et “Angels” (n°4), ce dernier son single le plus vendu à ce jour, et élu meilleure chanson des vingt-cinq dernières années aux BRIT Awards 2005.

Désormais certifié 10 x Platine par le BPI, avec des ventes au Royaume-Uni de plus de 2,5 millions, I’ve Been Expecting You a été initialement publié en octobre 1998 lorsqu’il est entré dans le classement au numéro un. Il est revenu au sommet en janvier suivant et à nouveau un mois plus tard. Il comprend les singles à succès “Millennium” (No. 1), “No Regrets” (No. 4), “Strong” (No. 4) et “She’s The One” (No. 1). “No Regrets” comprend les chœurs de Neil Tennant des Pet Shop Boys et de Neil Hannon de The Divine Comedy. De plus, la chanson populaire de l’album « Win Some Lose Some » comprend la « voix du téléphone » de Nicole Appleton de All Saints.

