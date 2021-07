Robby Krieger des Doors publiera le tout premier mémoire « Set The Night On Fire »

Peu de groupes sont aussi enveloppés dans la brume trouble de la mythologie rock que LES PORTES, et l’analyse du fait de la fiction a été une tâche pratiquement impossible. Mais maintenant, après cinquante ans, LES PORTES‘ guitariste notoirement calme, Robby Krieger, est prêt à remettre les pendules à l’heure. Dans son tout premier mémoire, « Enflammer la nuit : vivre, mourir et jouer de la guitare avec les portes », écrit avec Jeff Alulis et à être publié par Petit, Marron le 12 octobre 2021, Krieger s’ouvre sur la carrière fulgurante du groupe, ses propres moments les plus sombres et l’œil au beurre noir le plus célèbre du rock ‘n’ roll.

A travers une série de vignettes, Krieger ramène les lecteurs là où tout s’est passé : le prêteur sur gages où il a acheté sa première guitare ; la cellule de prison dans laquelle il a été jeté après une saisie de drogue chez un adolescent ; le salon de ses parents, où ses premières séances d’écriture avec Jim Morrison a eu lieu; les bars vides et les fêtes d’arrière-cour où LES PORTES joué leurs premiers concerts maladroits; les studios où leurs chansons emblématiques ont été enregistrées ; et les nombreux lieux où les concerts ont éclaté en émeutes historiques. ” Mettre le feu à la nuit “ regorge d’histoires inédites de LES PORTES‘ années vitales, et offre une nouvelle perspective sur des moments tristement célèbres de la carrière du groupe.

Krieger entre également dans des détails déchirants sur les luttes les plus difficiles de sa vie, allant de la toxicomanie à la dépression nerveuse de son frère jumeau, en passant par sa propre bataille contre le cancer. Contrebalancer le chagrin sont des anecdotes humoristiques sur des démêlés avec des fans instables, des musiciens célèbres et un moine vraiment en colère.

” Mettre le feu à la nuit “ est à la fois une capsule temporelle perspicace de la contre-culture des années 60, une réflexion émouvante sur ce que cela signifie de se trouver un musicien et une histoire touchante d’une vie vécue de manière non traditionnelle. Ce n’est pas seulement une lecture incontournable pour DES PORTES fans mais un volume essentiel de l’histoire de la culture pop américaine. Les fans peuvent pré-commander le livre ici.

Krieger est le guitariste du légendaire groupe de rock LES PORTES et l’auteur-compositeur derrière certains des plus grands succès du groupe, dont “Aime moi deux fois”, “Touchez moi”, ” L’aimer à la folie “ et leur smash #1, “Allumez mon feu”. LES PORTES ont vendu plus de cent millions d’albums dans le monde, inspiré un long métrage majeur, remporté un Grammy pour l’ensemble de sa carrière, et a été intronisé au Temple de la renommée du rock and roll. Robby est un Grammy-artiste solo nominé et a été classé parmi les “100 plus grands guitaristes” de tous les temps par Pierre roulante. Il est également un peintre accompli et le co-fondateur de l’annuel Classique de golf et concert des étoiles de Medlock-Krieger Rock & Roll.

Jeff Alulis est le co-auteur du New York Times Best-seller “NOFX : La baignoire contre l’hépatite et autres histoires”. Il est titulaire d’un MFA du Graduate Screenwriting Program de l’USC, il a réalisé plusieurs documentaires musicaux primés et il a fait des tournées en tant que chanteur pour des groupes punk précurseurs. KENNEDYS MORTS et JEUNESSE REAGAN. En plus de l’écriture, du cinéma et de la musique, c’est un grand voyageur et il documente ses voyages sur TrueAdventureStories.com.

” Mettre le feu à la nuit “ (320 pages/Prix : 30,00 $/ISBN : 978-0316243346) sera publié dans les pays suivants :

Royaume-Uni – Octobre 2021 – Orion/Lapin blanc



Italie – 16 novembre 2021 – Lézard Rizzoli



Russie – Automne 2021 – AST



Finlande – janvier 2022 – Comme



Espagne – Printemps 2022 – Alianza

