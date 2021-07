Robby Steinhardt, violoniste et chanteur du Kansas, est décédé à 71 ans – Chihuahua News – Entre les lignes

Robert E. Robby Steinhardt, violoniste et chanteur du groupe de rock progressif Kansas, est décédé à 71 ans des complications d’une pancréatite.

C’est ce qu’a annoncé ce lundi Cindy Steinhardt, la femme du musicien, via Facebook. Il a déclaré que le décès était survenu samedi dans un hôpital de Tampa, en Floride.

Cindy a rapporté que son mari venait d’enregistrer son premier album solo et avait hâte de remonter sur scène et de partir en tournée.

Robby Steinhardt, originaire de Lawrence, Kansas, était un membre original du groupe. Il a été associé aux diplômés du Topeka West High School Kerry Livgren, Rich Williams, Phil Ehart et Dave Hope, ainsi qu’à Steve Walsh, avec qui il a joué au Kansas de 1973 à 1982 et de 1997 à 2006.

Le groupe a vendu plus de 15 millions de disques et a enregistré sept hits parmi les 40 premiers, dont Dust in the Wind et Carry on Wayward Son.

Le groupe, qui a maintenant élu domicile à Atlanta, continue de se produire avec Williams et Ehart comme seuls membres originaux restants.