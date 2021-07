Robe de style maillot de bain, Maribel Guardia avec une grande silhouette

Robe style maillot de bain, Maribel Guardia avec une grande silhouette | INSTAGRAM

Il ne fait aucun doute que la belle maquette Oui chauffeur costaricien Maribel Guardia a surpris son public avec son excellente façon de modeler à l’intérieur de sa maison, profitant des plus beaux horizons qu’elle a et bien sûr toujours très bien accompagnée de ses animaux de compagnie qui l’accompagnent dans la création de son photos séduisantes.

Cette fois, nous aborderons l’une de ses publications les plus récentes dans Instagram celui dans lequel il apparaît vêtu d’un robe très intéressant qu’il ait une coupe assez inhabituelle, c’est vrai, le haut ressemble à un Maillot de bain et la partie inférieure une jupe en plus de quelques bretelles qui sont dédiées au croisement du cou et du ventre.

Mais ce n’est pas tout car il a également accompagné sa tenue d’un joli chapeau qui lui va parfaitement et de quelques baskets la même couleur qui a fait une tenue totalement parfaite et que ses fans ont adorée dès le premier instant où ils l’ont vue.

Il y a tellement d’attention qu’il a réussi à avoir qu’il en a déjà plus de 134 000. J’aime un assez bon nombre même pour l’un des plus artistes célèbres du milieu des spectacles dans Mexique et l’Amérique latine.

Il convient de mentionner qu’il existe de nombreux modèles sur les réseaux sociaux qui cherchent à avoir ces chiffres et à pouvoir travailler avec différentes marques de mode comme elle le fait car elle est devenue l’une des ambassadrices les plus importantes de divers magasins de vêtements et aussi de certains qui sont engagés dans les vêtements de sport.

En fait, grâce à son contenu séduisant, il a réussi à obtenir de plus en plus de followers sur son Instagram atteignant un grand nombre de 6,8 millions de followers, un nombre exorbitant qui lui a permis de continuer à générer des revenus.

Grâce à cela, il a changé les caméras de télévision pour ces caméras professionnelles qui sont chargées de le capturer dans le confort de sa maison et il a également utilisé son pouvoir d’influenceurs pour aider à promouvoir certains de ses amis sur ses comptes tels que les MascaBrothers à à qui Il nous a demandé de rester sur Tik Tok.

