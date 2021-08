Rober Correa prolonge son contrat avec Eibar jusqu’en 2024

11/08/2021 à 13h55 CEST

La SD Eibar et le joueur Rober Correa sont parvenus à un accord prolonger le contrat de défense pacense, qui a pris fin en 2022 et maintenant restera lié au club pour deux saisons supplémentaires, jusqu’en 2024, comme le rapporte ce mercredi le club des armuriers.

Sangle, quoi arrivé à Eibar à l’été 2019 après avoir terminé sa scène avec Cadix, il a joué au cours de ces deux saisons un total de 30 matchs (27 en Ligue et 3 en Coupe). Après que la nouvelle soit devenue officielle, Eibar a posté une vidéo sur son site internet dans laquelle le footballeur assure que le fait que le club ait ratifié sa confiance, et “encore plus” l’ayant renouvelé pour encore deux ans, ça me fait tout voir”beaucoup mieux, beaucoup plus joli“.

La défense de Badajoz souligne que ce nouveau contrat fait de lui “plus fort“et dit qu’il va essayer”revenir” à Eibar la confiance qu’ils ont placée en lui. “Nous avons eu la malchance de sortir de la première division, mais les choses se passent très bien, il y a une très bonne équipe et un très bon entraîneur et ça pourrait être une très belle année“, Ajouter.

Rober Correa n’a pas participé aux matchs de pré-saison, lorsqu’il était en convalescence d’un intervention chirurgicale sur le pied.