Robert Barnes assassiné, mère démembrée ; Corps gardé dans le garage

Les autorités chargées de l’application des lois au Texas ont arrêté un homme de 36 ans qui aurait admis avoir assassiné sa mère, démembré son cadavre et stocké les restes dans une caisse conservée à l’intérieur de son garage. Selon un rapport du bureau du shérif du comté de Harris, Robert Andrew Barnes a été placé en garde à vue mercredi et inculpé de meurtre et de falsification de cadavre dans le cadre de la mort de Lucila Barnes, 72.

Selon le rapport, des membres de la famille auraient déclaré aux adjoints du shérif qu’ils n’avaient pas eu de nouvelles de la victime depuis plusieurs jours malgré plusieurs tentatives pour la contacter. La famille a déclaré que lorsqu’elle a tenté de se rendre au domicile de la victime, l’accusé s’est approché d’elle en brandissant un fusil de chasse et aurait pointé l’arme à feu sur des membres de la famille.

Le 20 octobre, des députés ont ensuite été envoyés pour effectuer eux-mêmes un contrôle de bien-être au domicile de Lucila au 11127 Cactus Point Court. Ils sont ensuite arrivés vers 21h00 et ont rencontré un Robert Barnes « non coopératif », a déclaré le bureau du shérif.

Barnes « a en fait brandi une arme à feu à l’extérieur de la résidence et n’a pas coopéré avec les enquêteurs lorsqu’ils sont arrivés sur les lieux pour la première fois », Sgt. Jason Brown a déclaré lors d’un point de presse diffusé par l’affilié de Houston CBS, KHOU. Brown a déclaré que Robert « ne laisserait personne d’autre entrer dans la maison », y compris les députés.

Après que Robert ait donné aux autorités « plusieurs histoires contradictoires » sur le sort de sa mère, les autorités ont obtenu un mandat de perquisition pour la maison. Ils sont revenus jeudi pour exécuter le mandat. Lorsqu’ils sont entrés dans la résidence, ils ont découvert « une grande quantité de sang ». Les unités des homicides et des scènes de crime ont ensuite été appelées sur les lieux.

Lors d’une perquisition à la maison, une « grande caisse en bois a été découverte dans le garage », a indiqué la police. En ouvrant la caisse, les enquêteurs ont fait une découverte macabre, car elle contenait le corps démembré de Lucila.

Selon le shérif du comté de Harris Ed Gonzalez, le corps de Lucila montrait des signes de traumatisme. Il a décrit l’affaire comme un « cas triste et horrible ».

Barnes aurait admis avoir abattu et démembré sa mère lors d’un entretien avec la police après son arrestation, a déclaré le bureau du shérif.

Comparaissant devant un juge d’instruction vendredi pour une audience de cause probable, de nouveaux détails sur le crime horrible ont été dévoilés. Les procureurs auraient allégué que Robert avait fabriqué la boîte pour stocker les restes démembrés de sa mère un mois plus tôt.

Robert « a avoué avoir tiré sur sa mère à plusieurs reprises et mutilé son corps pour qu’il rentre dans cette boîte », aurait déclaré un juge d’instruction avant de se prononcer sur la demande de caution de Robert. Il a dit qu’il était également « marqué » que lorsque la « soeur de la victime est allée la voir, il [Robert] est sorti avec un fusil AK et leur a dit de partir », aurait poursuivi le juge d’instruction.

L’accusé aurait dit à sa famille qu’il avait emmené sa mère à l’aéroport. Lorsque les agents ont demandé quel aéroport sa mère avait utilisé, le défendeur n’a pas pu dire quel aéroport il avait visité.

L’avocat du défendeur, un défenseur public, a demandé à un juge de fixer une caution basse pour Robert en soulignant que le défendeur avait un fils de 8 ans et pas d’argent en banque. Le magistrat a finalement fixé la caution de Robert à 650 000 $.

L’accusé est actuellement détenu à la prison du comté de Harris. Il doit comparaître officiellement devant un juge lundi pour mise en accusation.

