Robert Bellar, Deborah Bellar, Jonathan Bellar et Josiah Bellar font face à des accusations ⋆ .

Un couple de l’Ohio et deux de leurs fils sont inculpés dans une affaire d’abus sexuel. Robert Bellar, 54 ans, sa femme Deborah Bellar, 49 ans, et leurs enfants Jonathan Levi Bellar, 26 et Josiah Bellar, 24 ans, sont tous en détention.

Des allégations émanant de la fille du couple Serah Bellar. Elle a décrit une vie de famille bizarre dans laquelle ses parents ont amené les enfants dans une église dirigée par son oncle, qui a prêché que les frères et sœurs sont censés avoir des enfants les uns avec les autres pour repeupler la planète au milieu de l’apocalypse, a-t-elle déclaré. Bellar s’est échappée en avril 2020, alors qu’elle avait 16 ans.

«Tous les enfants devraient y aller, qu’ils le veuillent ou non – même si vous étiez malade, vous deviez y aller, cela n’avait pas d’importance», a-t-elle dit, selon The Athens Messenger. «Chaque fois qu’il disait quoi que ce soit, je le répétais en quelque sorte dans ma tête, comme, à quel point ça sonnait mal. Il parlait toujours de la fin du monde et de la façon dont vous vous reproduisiez avec vos frères et sœurs.

Serah Bellar a décrit l’église comme un culte.

Le couple aurait 18 enfants biologiques et un enfant adopté.

Les deux frères de Serah Bellar sont ceux qui sont spécifiquement accusés d’abus sexuels. Jonathan Bellar est toujours à la prison régionale du sud-est de l’Ohio sur un compte d’imposition sexuelle grossière. Selon le procureur du comté d’Athènes, Josiah Bellar est déjà enfermé pour des accusations sans rapport et fait maintenant face à trois chefs de viol et à deux chefs d’imposition sexuelle grave dans la nouvelle affaire d’abus.

Robert Bellar est accusé d’avoir participé à des activités de corruption et de deux chefs de mise en danger d’enfants, selon les archives. Deborah est accusée de se livrer à des activités de corruption. Les parents et Jonathan Bellar ont tous plaidé non coupables, ont déclaré les procureurs.

L’oncle James Bellar a nié avoir prêché que les frères et sœurs sont censés avoir des enfants les uns avec les autres pour repeupler la planète au milieu de l’apocalypse. Il a qualifié cela de «mensonge complet» et a affirmé que les procureurs ne l’avaient pas contacté avant les allégations.

“Et en raison des mensonges racontés par le procureur jusqu’à présent, je ne croirai même pas qu’elle ait dit ces choses, jusqu’à ce que je puisse lui parler directement”, a-t-il écrit dans un e-mail à Law & Crime.

Répondant à l’affirmation selon laquelle les enfants étaient forcés d’aller à l’église, Bellar a déclaré que c’était «fidèle à nos croyances, en tant que famille, vous devriez tous aller à l’église ensemble», mais a ajouté qu’il y avait «plusieurs fois» que tous leurs enfants n’étaient pas cadeau. De son email:

Ceci est fidèle à nos croyances, en tant que famille, vous devriez tous aller à l’église ensemble et à n’importe quel Père, même si un enfant est rebelle (comme le terme qui m’est imposé l’implique). Mais cela devrait être plus harmonieux car nous sommes tous en famille qui vont à l’église. 🙂 + Je dirai cependant que même cela peut ne pas être vrai parce que je peux dire qu’il y a eu plusieurs fois, pour cette raison ou cela, tous leurs enfants n’étaient pas présents lorsqu’ils sont venus à l’église.

Il a nié diriger une secte.

“Je ne doute pas que certains aient dit cela de moi, mais pas comme une accusation ou une accusation officielle des forces de l’ordre et sans même qu’ils viennent ou ne me demandent de venir parler avec eux”, a-t-il écrit. «Je suis un ministre de l’Évangile de Jésus-Christ et je suis témoin de la vérité. La façon dont les gens réagissent à cela dépend d’eux. »

Le sergent du shérif du comté d’Athènes. Jimmy Childs a également été arrêté dans l’affaire, accusé d’entrave à la justice et de falsification de preuves. Il aurait supprimé la preuve d’un appel téléphonique qu’il avait eu avec Robert Bellar et aurait donné de fausses informations dans le cadre de l’enquête.

Du messager d’Athènes:

«Lors d’un appel téléphonique enregistré entre Robert et son fils Josiah, Robert dit à Josiah que Jimmy [referring (sic) to Deputy Childs] vient de quitter (le shérif du comté d’Athènes) le bureau de Rodney et Jimmy dit qu’il les a aimés et qu’il leur soutient », a indiqué l’acte d’accusation de Robert.

