Robert Bruce, star de « Comic Book Men », retrouvé mort dans une unité de stockage

Robert Bruce, qui a joué dans la série de téléréalité AMC Comic Book Men avec le cinéaste Kevin Smith, a été retrouvé mort dans une unité de stockage vendredi soir. Il avait 62 ans. Il vivait dans l’unité de stockage de Red Bank, dans le New Jersey.

Des policiers ont été appelés à l’installation de stockage de documents professionnels City Center Plaza vers 18h30 vendredi après que quelqu’un a découvert un corps dans l’une des unités de stockage, a annoncé la police. Au cours de leur enquête, la police a découvert que la famille de Bruce n’avait pas eu de ses nouvelles depuis plusieurs jours. Sa famille était inquiète après avoir appris qu’il vivait dans une unité de stockage qu’il utilisait comme bureau. Un ami a découvert le corps de Bruce et a appelé la police. Un acte criminel n’est pas suspecté dans la mort de Bruce, rapporte NJ.com.

(Photo : AMC)

On ne sait pas combien de temps Bruce est resté dans l’unité de stockage. Le bureau du médecin légiste du comté de Middlesex enquête actuellement sur sa mort. Toute personne ayant des informations est priée d’appeler le détective de la police de Red Bank, Sean Hauschildt, au 732-530-2719.

Le fils de Bruce, Joshua, s’est rendu sur la page Instagram de son père pour partager la triste nouvelle. « Papa n’était en aucun cas un être humain parfait », a écrit Joshua. « Ses défauts et ses caprices ont fait de lui une race unique; un historien de tant de popculturisme, comme il l’exprimerait. Même s’il vivait dans l’obscurité comme il le faisait dans la lumière, ses victoires surpassaient ses échecs. Il faisait attention aux choses. il couvrait, et il se souciait vraiment des autres, même s’il n’était jamais enclin à exprimer ce sentiment ouvertement. »

Smith a partagé ses condoléances sur Twitter après que le frère de Bruce, John Bruce, a répondu au message de Smith célébrant la nouvelle année. « Mes condoléances ! Je suis vraiment désolé de lire ce John », a écrit Smith. « [Bruce] a toujours été un ajout bienvenu à tout épisode de [Comic Book Men], ainsi qu’un gars sympa. Rob va me manquer. »

Bruce s’est décrit comme un « popculteur » et un « gourou des conventions » sur les réseaux sociaux. Il a joué dans 34 épisodes de Comic Book Men de 2012 à 2018 et a été crédité en tant que producteur consultant. Selon Smith, AMC a filmé une bobine de grésillement mettant en vedette Bruce et sa famille pour un éventuel spin-off de Comic Book Men, mais le projet a été abandonné lorsque AMC a décidé d’arrêter de produire des émissions de téléréalité. Comic Book Men est désormais diffusé sur AMC+.