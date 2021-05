Robert Bryce sur les moulins à vent, les pipelines et les réseaux, Oh My! ⋆ 10z viral

Avec cet épisode du Power Line Show, je fais revivre ce que j’appelle le format «Power Line Classic», avec des interviews et des conversations avec des penseurs, des écrivains et des acteurs. J’ai pris une pause de ce format l’année dernière alors que je travaillais sur ma biographie de Stan Evans, et en utilisant le format Three Whisky Happy Hour comme substitut parce que «Lucretia» fait tout le travail (sauf pour la sélection de mon whisky). Mais ne vous inquiétez pas – le format 3WHH continuera chaque semaine comme avant, vous aurez donc maintenant deux émissions Power Line au choix chaque semaine.

Pour marquer la fin de la pause, je suis ravi d’avoir de retour sur Robert Bryce, qui est l’un des rares écrivains à comprendre le monde de l’énergie et à en écrire avec lucidité. Il a récemment produit une étude formidable sur le contrecoup rural contre l’énergie éolienne pour le Center of the American Experiment intitulé «Not In My Back Yard: Rural America Is Fighting Back Against Large-Scale Renewable Energy Projects».

Dans cette conversation, nous allons largement de cette étude à «l’histoire de trois pipelines» (Keystone, Colonial et Nordstream 2), l’énergie dans les pays en développement et le triste spectacle des pannes de courant au Texas cet hiver.

Vous savez quoi faire maintenant: emmenez-le ici, ou promenez-vous chez nos hôtes au Ricochet.

https://mp3.ricochet.com/2021/05/Ep-254-52021-4.44-PM.mp3