Robert Buckland admet que les coupes budgétaires ont été un facteur dans les faibles taux de condamnation pour viol

Le secrétaire d’État Robert Buckland a reconnu que les réductions du gouvernement dans le système juridique avaient contribué à la chute des taux de condamnation pour les affaires de viol.

Whitehall s’est excusé pour les victimes de viol « échouées » au cours des années de baisse des niveaux de condamnation, car il a promis d’entreprendre un « changement de système et de culture » ​​qui consistera notamment à se concentrer davantage sur le comportement du suspect que sur l’accusateur.

La BBC a demandé à M. Buckland si la suppression du financement des services juridiques était liée aux tendances à la baisse.

“Comme toutes les parties de la fonction publique, de grands choix ont été faits au cours de la dernière décennie, en raison de la position à laquelle nous étions tous confrontés économiquement et c’est, je pense, évidemment le cas”, a déclaré le QC à la rédactrice politique de la BBC Laura Kuenssberg.

M. Buckland a déclaré que le gouvernement “cherchait désormais à faire les investissements nécessaires”, mais a ajouté qu’il s’agissait également “de plus que d’argent, c’est une question de culture”.

“La première chose que je dois dire est désolé”, a-t-il déclaré.

« Ce n’est pas assez bon. Nous devons faire beaucoup mieux. Et le plan que nous exposons dans cet examen consiste à prendre des mesures pratiques pour changer la situation et s’attaquer aux causes de cet échec. »

Mais le ministre de la Police Kit Malthouse a déclaré que les raisons de la chute des poursuites pour viol étaient « plus complexes » que les coupes dans le Crown Prosecution Service (CPS).

Lorsqu’on lui a demandé s’il acceptait que les coupes budgétaires au CPS faisaient partie du problème, il a déclaré à l’émission Today de BBC Radio 4 : « Non, je ne le fais pas.

«En vérité, la plus forte baisse que nous ayons constatée dans les affaires portées devant les tribunaux est survenue en 2016, et évidemment, c’était à mi-chemin d’une période de difficultés financières dans le pays, lorsque nous essayions de couper notre tissu en conséquence.

«Donc, les raisons de cette chute sont plus complexes, je pense, nécessairement que de simples compressions budgétaires.

« Mais regardez, le CPS a-t-il été mis à rude épreuve en général ? Oui. Toute la fonction publique a-t-elle été mise à rude épreuve? Bien sûr que si.

L’examen comprend une série de mesures destinées à voir le volume d’allégations renvoyées par la police au Crown Prosecution Service (CPS), le nombre de suspects inculpés et le nombre d’affaires portées devant les tribunaux revenir aux niveaux de 2016 d’ici la fin de cette législature. .

Les mesures comprennent un programme pilote visant à réduire les contre-interrogatoires des victimes devant les tribunaux en menant des entretiens préenregistrés, une reconnaissance à l’échelle nationale que seules les preuves concernant le plaignant qui sont pertinentes pour l’affaire doivent être utilisées, et une nouvelle approche des enquêtes qui garantit que il existe une « évaluation précoce et solide des comportements suspects et des tendances délictueuses ».