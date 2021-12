Robert Cumming, dont les photos ont transformé le travail de l’appareil photo, est décédé

Robert Cumming, un artiste connu pour ses photographies conceptuelles qui ont joué un rôle déterminant dans une transformation majeure du travail de l’appareil photo dans les années 1970 et au début des années 80, est décédé le 16 décembre à Desert Hot Springs, en Californie. Il avait 78 ans.

Selon sa partenaire de vie, Margaret Irwin-Brandon, Cumming est décédé des complications de la maladie de Parkinson.

Cumming travaillait principalement en noir et blanc, le format établi utilisé pour distinguer la photographie comme un art sérieux plutôt qu’un élément des médias de masse commerciaux, qui privilégiaient la couleur. Il réalisait souvent des tirages contact grand format, mettant l’accent sur un engagement envers la franchise et l’honnêteté plutôt que la préciosité et la manipulation en chambre noire. Mais il a rejeté la pose documentaire sobre habituelle de la photographie d’art moderniste, préférant à la place jeter une clé à molette dans le mélange visuel.

Typique était « Ansel Adams Raisin Bread » (1973), un diptyque avec une référence décalée à Adams, le roi régnant de la photographie de paysage glamour et ostensiblement simple. Une miche de pain emballée du commerce, des tranches individuelles, plusieurs assiettes et une boîte de raisins secs représentant une photo ensoleillée d’une jeune femme dans un champ tenant une assiette de fruits sont disposés avec désinvolture sur une table, qui est installée à l’extérieur dans un terrasse de jardin.

L’image est dépourvue de toute composition ou éclairage astucieux. Une deuxième photographie de la paire est pratiquement identique, sauf que cette fois, chaque tranche de pain est bien en évidence parsemée de quelques dizaines de raisins secs. Le pain est un écho de la table, un plan plat sur lequel des objets ordinaires ont été placés. L’intervention humaine dans la scène est inéluctable. La vérité photographique est soulignée, tout en étant rendue absurde.

Le critique Andy Grundberg a un jour noté à propos de ses photographies : « Cummings nous met presque la laine aux yeux. Mais il ne s’intéresse jamais à la vraie tromperie, seulement à son apparence, et il donne son tour de main dans chaque pièce.

Avec son ami et parfois camarade de studio William Wegman, qui a commencé à faire des vidéos mais qui est finalement passé à des photographies fixes centrées sur son émouvant Weimaraner, Man Ray, Cumming a été parmi les premiers photographes influencés par le concept à connaître un succès précoce. Le nouveau genre de travail photographique était parfois exposé sous le parapluie « fabriqué pour être photographié », qui reconnaissait le degré auquel toutes les photographies incorporent inévitablement un élément fictif et fabriqué.

Parfois, Cumming utilisait son propre corps comme un sujet excentrique, comme dans « un arc corporel à 67 degrés hors du centre du cercle » de 1975. Montré de profil avec ses hanches poussées vers l’avant, son torse arqué en arrière et son cou et sa tête maladroitement alignés avec l’angle de ses jambes, c’est une démonstration mathématique ou scientifique dont la géométrie met sur son oreille la gracieuse rationalité de « l’Homme de Vitruve » de Léonard de Vinci. Les formes géométriques du titre dessinées autour de son corps à la surface de la photographie pourraient avoir été réalisées avec une plume surdimensionnée, dans laquelle la main sur la hanche de Cumming est discrètement cachée.

La photographie de l’artiste, comme un dessin, est un artifice.

Son travail en tant que peintre, sculpteur et artiste de la performance a inspiré son approche distinctive et souvent pleine d’esprit des images réalisées avec un appareil photo, que Cumming a commencé à explorer en 1969 et a continué pendant plus d’une décennie. Des artistes aussi divers qu’Eve Sonneman, Jan Groover, Lew Thomas, Judy Fiskin et Lewis Baltz brouillaient les frontières traditionnelles de manières différentes mais conceptuellement convaincantes. La photographie ne serait plus jamais la même.

Cumming est né en 1943 à Worcester, Mass., une ville industrielle autrefois vigoureuse sur le déclin après la Seconde Guerre mondiale. Il a obtenu un baccalauréat en 1965 au Massachusetts College of Art de Boston et un MFA en 1967 à l’Université de l’Illinois à Champaign-Urbana, tous deux en peinture. Après un premier poste d’enseignant à l’Université du Wisconsin, Milwaukee, où il a commencé la transition vers le travail de caméra, il a été embauché en 1970 à Cal State Fullerton.

La première grande exposition de groupe de Cumming était « 24 Young Los Angeles Artists » au Los Angeles County Museum of Art en 1971. Deux ans plus tard, alors qu’il avait 30 ans, sa première exposition personnelle de photographies s’ouvrait à Cal State Long Beach. Une rétrospective de 1986 au Whitney Museum of American Art de New York s’est rendue au San Francisco Museum of Modern Art. Il expose largement.

Cumming a reçu des bourses du National Endowment for the Arts en photographie (1973), dans la catégorie expérimentale des « nouveaux genres » (1974) et en gravure (1983), ainsi qu’une bourse commémorative John Simon Guggenheim en 1980-81. Trente-trois de ses photographies font partie de la collection du J. Paul . Museum ; son travail est également représenté au Whitney, au SFMOMA et au Museum of Modern Art de New York.

En 1978, Cumming est retourné en Nouvelle-Angleterre pour enseigner à la Hartford Art School du Connecticut, l’une des plus anciennes écoles d’art du pays, avant d’établir son studio dans la petite ville de Whately, dans l’ouest du Massachusetts.

Il a rencontré Irwin-Brandon, professeur de musique baroque européenne au Mount Holyoke College, en 1988. Le couple a déménagé à Desert Hot Springs en 2013. En plus d’Irwin-Brandon, Cumming laisse dans le deuil une sœur, Virginia, et un frère, Edouard.