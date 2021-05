Robert De Niro dans une douleur “ atroce ” après une blessure sur le film de Martin Scorsese ⋆ .

Robert De Niro a parlé de la blessure “ atroce ” (Photo: .)

Robert De Niro a révélé qu’il ressentait une douleur “ atroce ” après avoir été blessé lors de la réalisation de Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese.

Le joueur de 77 ans se remet de sa blessure à la jambe et a dû rentrer chez lui à New York depuis l’Oklahoma.

Il a expliqué: “ J’ai déchiré mon quad d’une manière ou d’une autre. C’est juste un simple franchissement de quelque chose et je suis juste descendu. La douleur était atroce et maintenant je dois la réparer.

Robert a ajouté à IndieWire: “ Mais cela arrive, surtout lorsque vous vieillissez, vous devez être préparé à des choses inattendues. Mais c’est gérable.

Cependant, la blessure ne semble pas avoir affecté la production du film.

Un représentant de Robert a déclaré à Fox News que l’acteur “ devait toujours partir pour New York pendant deux semaines, donc sa blessure à la jambe [has] rien à voir avec le calendrier de production.

L’acteur et le réalisateur ont souvent uni leurs forces au fil des ans (Photo: WireImage)

Killers of the Flower Moon est un film Apple Original basé sur le livre non-fiction de David Grann sur une série de meurtres mystérieux dans l’Oklahoma dans les années 1920 de la tribu Osage, qui a déclenché une enquête majeure du FBI impliquant J Edgar Hoover.

Ce sera le premier western de Martin et son projet le plus cher à ce jour, le film ayant un budget d’environ 200 millions de dollars (142 millions de livres sterling) et un calendrier de tournage de sept mois prévu, qui a commencé en avril 2021.

En plus de Robert dans le rôle de l’éleveur William Hale, le casting comprend également Leonardo DiCaprio dans le rôle de son neveu Ernest Burkhart ainsi que Jesse Plemons et Lily Gladstone.

Robert et Martin se sont associés au fil des ans pour des films incroyables, notamment Mean Streets, Raging Bull et Taxi Driver, et ils ont de nouveau uni leurs forces pour The Irishman en 2019.

Alors que Paramount se retirait de la distribution du film, Netflix a intensifié son action, le réalisateur admettant que le géant du streaming était un “ sauveur de vie ”.

