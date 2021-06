Robert Del Naja de Massive Attack publie une œuvre pour War Child Appeal

in

Attaque massive Robert Del Naja a publié une nouvelle édition limitée de son œuvre d’art ‘Help95’ à l’appui de l’appel de War Child à Gaza.

Il s’agit du dernier chapitre du partenariat de plus de deux décennies entre Massive Attack et War Child, qui a récemment vu le don de l’épreuve originale de l’œuvre d’art de UNKLE’s War Stories pour aider à financer l’appel de l’organisme de bienfaisance contre le coronavirus.

L’impression d’archives “Help95”, qui était à l’origine utilisée dans les notes de pochette de l’album de compilation de War Child HELP de 1995, a été retravaillée par Del Naja pour une vente au feu unique, et est en vente à partir d’aujourd’hui, le 24 juin.

Tous les bénéfices de la vente de l’impression, que vous pouvez trouver ici, ira directement à l’appel à Gaza de l’association caritative.

“Avec l’annonce d’un cessez-le-feu, le personnel de War Child à Gaza peut désormais intensifier rapidement sa réponse en fournissant des fournitures essentielles et des premiers secours psychologiques d’urgence aux milliers d’enfants qui ont tout perdu”, a déclaré l’organisation à propos de leur travail dans la région.

Rich Clarke, responsable de War Child Records, a ajouté dans un communiqué : « Massive Attack soutient généreusement War Child depuis plus d’un quart de siècle maintenant, ils sont incroyablement passionnés par les causes qu’ils choisissent d’aider et nous leur sommes extrêmement reconnaissants. bénéficier de leur soutien.

« L’image originale ‘Help95’ a été offerte par Rob pour soutenir les enfants et les familles pris dans la guerre civile des Balkans en 1995 et résonne 25 ans plus tard avec la situation désespérée à Gaza.

« L’argent récolté grâce à la braderie permettra à War Child d’atteindre plus d’enfants et de leur donner la chance d’avoir un avenir meilleur. Nous sommes extrêmement reconnaissants du soutien continu de Robert pour nous aider à protéger, éduquer et défendre les droits des enfants de Gaza.

La semaine dernière, Massive Attack rejoint la liste des artistes qui ont inspiré la marque de streetwear Supreme, avec une nouvelle ligne de vêtements mettant en vedette le groupe Mezzanine ouvrages d’art.

L’ensemble de la marque est sorti le 17 juin et comprend des maillots de football, des chemises boutonnées et des shorts. Chacun est disponible dans un trio de couleurs, avec des motifs tirés de l’illustration emblématique du scarabée de l’album de 1998.

