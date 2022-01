Robert Deleo, de Stone Temple Pilots, déclare que ses symptômes de Covid 19 étaient «plutôt légers»

PILOTES DU TEMPLE DE PIERRE bassiste Robert De Leo dit qu’il « se sent mieux », moins de deux semaines après avoir été testé positif au COVID-19, la maladie causée par le nouveau coronavirus.

Plus tôt aujourd’hui, Robert partagé un Instagram vidéo de lui jouant de la guitare acoustique, et il a écrit dans un message d’accompagnement: « Eh bien, 2022 n’a pas vraiment commencé comme je l’avais prévu avec le largage de la bombe Covid sur moi. J’en suis à dix jours et je me sens de plus en plus moi-même chaque jour. Je dois dire que c’était plutôt doux, comme une grippe bénigne.

« Je ressens de la compassion pour les personnes qui ont été vraiment affectées par cela et mon cœur va à ceux qui ont perdu la vie.

« Maintenant que je me sens mieux, je commence officiellement ma nouvelle année aujourd’hui. Je voulais envoyer de belles vibrations à tout le monde et vous souhaite à tous une très bonne année 2022 !

« Beaucoup d’amour et bonne année!

« #sonice #samba #quarantinelife #bonne année #2022 ».

Le musicien de 55 ans a révélé son diagnostic dans un Instagram post le 29 décembre. Il a partagé une photo d’un test COVID-19 positif et il a écrit : « Eh bien, comme tant d’autres, ce virus est venu me rendre visite. Oui, doubles lignes… Jackpot ! Sauf que cette fois vous ne le faites pas. Vous ne gagnez rien d’autre qu’un bon bout de temps par vous-même en faisant le « q » mot. Omicron, Robotron, Lexicon, peu importe ce qu’ils veulent l’appeler, c’est le CRUD ! Une nouvelle année est à nos portes et j’espère et prie pour que tout le monde reste en bonne santé et en sécurité . Faisons tous de cette nouvelle année une expérience positive et émouvante remplie de tout ce que nous aimons tous ! »

En novembre, PILOTES DU TEMPLE DE PIERRE abandonné les spectacles restants de leur tournée – y compris une apparition au Bienvenue à Rockville festival à Daytona Beach, en Floride – après qu’un « membre » de « l’organisation » du groupe ait été testé positif pour COVID-19.

PILOTES DU TEMPLE DE PIERRE comporte trois membres originaux — Robert De Leo, guitariste Dean DeLeo et batteur Eric Kretz.

Chanteuse Jeff Gutt, un natif du Michigan de 45 ans qui a passé du temps dans l’acte de nu-metal du début des années 2000 PILE SÈCHE, parmi d’autres groupes, et était un concurrent sur « Le facteur X », rejoint PILOTES DU TEMPLE DE PIERRE après avoir battu environ 15 000 espoirs lors d’une recherche prolongée qui a commencé plus d’un an plus tôt.

Original PILOTES DU TEMPLE DE PIERRE chanteuse Scott Weiland, qui a retrouvé le groupe en 2010 après une interruption de huit ans mais a été licencié en 2013, est décédé en décembre 2015 d’une overdose de drogue.

Chester Bennington, qui a rejoint STP au début de 2013, est parti près de trois ans plus tard pour passer plus de temps avec son groupe principal LINKIN PARK. Bennington s’est suicidé en juillet 2017.

PILOTES DU TEMPLE DE PIERRE a sorti son premier album entièrement acoustique, intitulé « Perdida », en février 2020. Le disque a été Guttest deuxième avec STP. Ses débuts d’enregistrement avec le groupe étaient sur son septième album éponyme, qui est arrivé en mars 2018.



Voir ce post sur Instagram Un post partagé par Robert DeLeo (@stprobertdeleo) Mots clés: pilotes du temple de pierre Publié dans:

Des nouvelles COMMENTAIRES Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).