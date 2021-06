Robert Downey Jr. apparaîtra-t-il dans la dent sucrée de Netflix ? Nonso Anozie parle de qui il devrait jouer

Hé, quelqu’un peut-il reprocher à Nonso Anozie d’avoir automatiquement envisagé l’introduction hypothétique de Robert Downey Jr. comme étant directement liée au voyage de Gus, Jeppard et Bear. Ce ne serait évidemment pas aussi excitant si RDJ venait juste de faire une brève apparition en tant que voisin de rando dans le quartier de banlieue du Dr Singh. (Eh bien, je suppose que ce quartier n’est plus tellement sa maison.) Mais si Downey a la disponibilité et la volonté de rejoindre Sweet Tooth pour un rôle régulier dans la saison 2, ce serait plus qu’incroyable. Bon sang, cela seul pourrait suffire à convaincre le service de streaming de continuer la série.