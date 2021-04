Robert Downey Jr. célèbre Avengers: l’anniversaire de Endgame avec des images épiques dans les coulisses

Je pourrais très bien me tromper ici, mais il est possible que les images partagées par Robert Downey Jr. proviennent de la version originale de la mort de Tony Stark – car le moment a notamment été repris lorsque Avengers: Fin de partie était en post-production. C’est l’éditeur Jeff Ford qui a eu l’idée que le héros réponde au “Je suis inévitable” de Thanos avec “Et je suis Iron Man”, et la scène a été refaite sur un terrain de studio à Los Angeles (assez drôle, ça était le même endroit où Downey Jr. a testé le premier écran pour le rôle de Marvel). Ce que nous voyons dans la vidéo des coulisses ci-dessus peut provenir de la scène qui a été filmée lors de la photographie principale à Atlanta, mais à moins que quelqu’un de la production ne le confirme, nous ne le saurons pas vraiment. Il se pourrait aussi que la star ait fait une variété de prises, y compris une où il a pris un rythme paisible après avoir livré sa ligne emblématique. Ou cela pourrait simplement provenir d’une répétition sur le plateau. Quoi qu’il en soit, c’est génial que nous puissions regarder la performance dans sa forme la plus brute.