Robert Downey Jr. montre ses talents de pédalage sur son vélo

Robert Downey Jr. ne veut pas être classé dans Iron Man; heureusement, elle a déjà quelques propositions intéressantes pour d’autres rôles.

Robert Downey Jr. a pris son vélo pour faire du shopping dans les Hamptons. Confortable en pantalon de jogging et en sweat-shirt, il a accessoirisé sa tenue avec une veste bleu marine de l’état de New York brodée du nom «Bob» et des lunettes noires sous lesquelles il portait son masque.

Lors de sa sortie, Robert a roulé sur son vélo électrique IZIP d’une valeur de plus de 2000 $. Justement, il part généralement en vélo avec son ami Chris Cuomo, qui est le frère du gouverneur de New York, ce qui lui expliquerait sa veste.

Le vélo et sa parfaite tenue de route du véhicule n’ont pas été les seuls à attirer l’attention. L’acteur portait avec lui un sac translucide à travers lequel il a été observé qu’il portait des lunettes de natation, des écouteurs Skullcandy et d’autres choses.

Parmi ces objets supplémentaires, il y avait une Barbie (peut-être pour sa fille Ari Roel, âgée de six ans).

Bien que Robert ait retrouvé sa carrière grâce à l’élan que lui a donné Tony Stark, il veut pour l’instant rester à l’écart de l’univers Marvel pour prouver que ce n’est pas le seul rôle qu’il peut jouer.

C’est pourquoi il a été encouragé à être le protagoniste de “Dolittle”, dont l’investissement excessif des studios Universal a ajouté à la critique et au rejet du public dans les cinémas, au point d’avoir été considéré parmi les pires de 2020.

Malgré tout, Robert n’exclut pas de faire une deuxième partie du film et son nom est déjà mentionné pour rejoindre le casting de “The Mandalorian” de Disney, donc une chose est sûre: on le verra toujours réussir à l’écran.

Splash News / Le Groupe Grosby