Robert Downey Jr. ne suit pas les autres Avengers sur Instagram

. – Il semble que Robert Downey Jr. suit sur Instagram signifie beaucoup pour les fans de Marvel.

L’acteur, qui incarne Tony Stark – mieux connu sous le nom d’Iron Man – dans l’univers cinématographique Marvel, a des gens qui spéculent sur son avenir au cinéma après avoir remarqué qu’il ne suit plus ses pairs sur son compte Instagram vérifié.

Alors que le sort de son personnage semblait finalisé dans “Avengers: Endgame”, les adeptes se sont accrochés à l’espoir que Downey et son personnage Stark, l’un des Avengers originaux, continuent de refaire surface dans l’univers Marvel d’une manière ou d’une autre.

“Je ne sais pas ce qui se passe, M. Stark… POURQUOI AVEZ-VOUS ARRÊTÉ DE SUIVRE LE CAST DE MARVEL SUR INSTAGRAM ?”, a tweeté une personne.

Cependant, le casting ne devrait pas le prendre personnellement, car Downey, qui compte plus de 50 millions d’abonnés sur Instagram, ne suit plus que 43 personnes et aucune d’entre elles ne vient du show business.

Il semble que l’acteur utilise la plate-forme pour promouvoir des choses qui le passionnent, y compris sa FootPrint Coalition. Le groupe se décrit comme “une coalition d’investisseurs, de donateurs et de conteurs déterminés à développer les technologies pour restaurer notre planète” sur son site Web.

Les fans de MCU peuvent également applaudir que Downey suive toujours ses co-stars sur Twitter.