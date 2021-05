Robert Downey Jr. sur la façon dont la dent sucrée de Netflix sera différente des bandes dessinées

Ce qui ne veut pas dire que la bande dessinée originale Sweet Tooth de Jeff Lemire n’avait pas un sentiment d’innocence et d’optimisme qui la parcourait et l’histoire de l’hybride homme-cerf de Gus. Mais une grande partie de l’histoire en dehors de la portée immédiate de Gus était sombre comme l’enfer, et avec Jim Mickle, sympathique de l’horreur, comme force créatrice, je me demandais légitimement si la première bande-annonce de Netflix pour la série mettait les téléspectateurs en place pendant longtemps. et une chute troublante en dépeignant des choses avec un danger plus aventureux que le mal qui hante. Il s’avère que ce ne sera probablement pas le cas, la série télévisée visant des touches plus légères avec Gus de Christian Convery et Jepperd de Nonso Anozie, bien qu’il ne semble pas qu’ils lésineront sur les beats majeurs de l’histoire.