Robert Downey Sr., cinéaste et père de Robert Downey Jr., est décédé à 85 ans

Tout comme le personnage qu’il a joué dans les films Iron Man, Robert Downey Jr. avait un héritage à respecter lorsqu’il est entré dans la profession qu’il a choisie. Robert Downey Sr. était également un acteur, écrivain et réalisateur accompli. Il a écrit et réalisé le satirique Putney Swope et est apparu dans To Live and Die in LA. L’aîné Downey luttait contre la maladie de Parkinson depuis cinq ans et il est maintenant rapporté qu’il a perdu cette bataille. Robert Downey Sr. est décédé à l’âge de 85 ans.

Robert Downey Sr. n’a jamais connu le succès du cinéma grand public en tant qu’écrivain et réalisateur. Certainement pas de la manière dont son fils finirait par devenir une superstar mondiale en tant qu’acteur. Pourtant, ses films, souvent satiriques et quelque peu absurdes, ont certainement trouvé leur public. Alors que Downey a réalisé la plupart de son travail bien connu dans les années 1960, il a continué à travailler en tant qu’écrivain et réalisateur dans les années 1990, et a même joué occasionnellement un rôle d’acteur jusqu’à nos jours. Sa dernière apparition créditée sur grand écran était en tant que juge dans la comédie Ben Stiller/Eddie Murphy Tower Heist.

En plus de son célèbre fils, Robert Downey Sr. laisse dans le deuil son épouse, l’auteur Rosemary Rogers, qui a informé le New York Daily News du décès du réalisateur.

Plus à venir…